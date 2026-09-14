Elon Musk kündigt bahnbrechenden Plan von SpaceX und NVIDIA an

Der berühmte amerikanische Milliardär und Erfinder Elon Musk hat seinen nächsten revolutionären Schritt enthüllt, der die Welt der modernen Technologien erschüttern wird. Sein Unternehmen SpaceX wird damit beginnen, die Supercomputer der neuesten Generation des weltweit führenden Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz — NVIDIA — in den Weltraum zu befördern. In einer Erklärung auf seinem sozialen Netzwerk «X» (ehemals Twitter) kündigte Musk an, dass ab 2027 die leistungsstarken Vera Rubin NVL72 KI-Computer regelmäßig in die Erdumlaufbahn gebracht werden.

Durch diesen technologischen Wendepunkt werden die Rechenzentren (Data Center) der Erde schrittweise in den Weltraum verlagert und ein Netzwerk von Satelliten der nächsten Generation in der Erdumlaufbahn aufgebaut. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird die direkte Platzierung der KI-Infrastruktur im Weltraum die globale Rechengeschwindigkeit auf ein neues Niveau heben. Warum bringen Elon Musk und Jensen Huang KI-Server in den Weltraum, welche beispiellosen Vorteile bietet das NVIDIA Vera Rubin-System im Vergleich zu irdischen Bedingungen und wie werden orbitale Rechenzentren die globale Internet- und KI-Industrie verändern?

«Wir beginnen nächstes Jahr mit dem Start»: Musks Ankündigung auf X

Der Gründer von SpaceX verbarg sein Vertrauen in die Zukunftspläne nicht:

Offizielle Bestätigung von Musk: «Ich habe kaum Zweifel, dass SpaceX ab nächstem Jahr Nvidia VR NVL72 KI-Computer in den Weltraum befördern wird», schrieb der Milliardär.

Die Leistung von NVIDIA Vera Rubin NVL72: Dieses System basiert auf der leistungsstärksten KI-Architektur von NVIDIA und ist in der Lage, riesige KI-Modelle mit Billionen von Parametern in Echtzeit zu trainieren und zu verarbeiten.

Orbitale Integration: Raumschiffe und Schwerlastraketen transportieren nun keine einfachen Kommunikationsgeräte mehr, sondern eigenständige Supercomputer-Module als Weltraumplattformen.

Rechenzentren (Data Centers) im Weltraum: Warum die Umlaufbahn?

Die Verlagerung von KI-Servern in den Weltraum wird von Experten nicht als zufälliger Schritt angesehen:

Unendliche Quelle für Solarenergie: KI-Rechenzentren auf der Erde verbrauchen Strommengen auf Stadtniveau – im Weltraum liefern Solarpaneele kontinuierlich und mit hoher Leistung saubere Energie.

Natürliches Kühlsystem: Auf der Erde werden Millionen Liter Wasser und Klimaanlagen zur Kühlung von Supercomputern verbraucht; die absolute Kälte des Weltraums fungiert als natürlicher Kühlschrank, um eine Überhitzung der Chips zu verhindern.

Schonung der Erdressourcen: Die Speicherung und Verarbeitung von Daten in der Umlaufbahn reduziert die ökologische Belastung drastisch und entlastet die irdischen Netzwerke von schweren Berechnungen.

Satelliten der neuen Generation und die globale Kommunikationsrevolution

Orbitale Rechenzentren werden das globale Kommunikationssystem komplett erneuern:

Datenverarbeitung vor Ort: Von der Erde gesendete Befehle und KI-Anfragen müssen nicht zurückkehren, sondern werden sofort auf den Servern im Weltraum analysiert.

Minimierung der Latenzzeit (Latency): Das orbitale Zentrum der neuen Generation sorgt für qualitativ hochwertiges Internet mit Weltraumgeschwindigkeit und den reibungslosen Betrieb von KI-Diensten auf der ganzen Welt.

Synergie mit Starlink: Die tausenden Starlink-Satelliten von SpaceX könnten mit diesen Supercomputern zu einem einzigen digitalen Netz verschmelzen und Musks Imperium zum größten KI-Anbieter auf der Erde und im Weltraum machen.

Die Beförderung von KI-Supercomputern in den Weltraum durch die Zusammenarbeit von Elon Musk und NVIDIA ist ein klarer Beweis dafür, dass die Menschheit die Grenzen der Erde überschritten hat und in eine Ära der Supertechnologien im Weltraummaßstab eingetreten ist.

Glauben Sie, dass die Verlagerung von KI-Servern und Rechenzentren in den Weltraum eine richtige Entscheidung aus Sicherheitsgründen ist, oder birgt sie die Gefahr, die gesamte Technologie der Erde von der Umlaufbahn abhängig zu machen? Wird dieses Projekt von Elon Musk ausreichen, um China und andere Konkurrenten in der IT-Industrie zu überholen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Analyse über die Zukunft des Weltraums und der KI mit all Ihren Freunden und Technologie-Enthusiasten!