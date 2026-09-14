„Wer im KI-Wettlauf gewinnt, beherrscht die Welt!“: Trump lehnt KI-Verlangsamung ab

Die Sorge, dass Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) die menschliche Zivilisation gefährden könnten, hat zu einem heftigen Zusammenstoß auf der globalen politischen Bühne geführt. US-Präsident Donald Trump sowie der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson haben die Forderungen der größten Milliardäre und Entwickler der Branche nach einem vorübergehenden Stopp des Fortschritts entschieden abgelehnt. Laut einem Bericht der einflussreichen Zeitung The Washington Post kann die Regierung in Washington trotz der Gefahr einer menschlichen Katastrophe die KI-Entwicklung nicht künstlich verlangsamen, da dies einem Verlust des geopolitischen Wettlaufs an China gleichkäme.

Während Branchenführer wie OpenAI-Chef Sam Altman, Anthropic-CEO Dario Amodey und xAI-Gründer Elon Musk davor warnen, dass Modelle der nächsten Generation außer Kontrolle geraten könnten, bezeichnete das Weiße Haus solche Aussagen als „Manipulation durch negative Kräfte“. Warum stellt Washington den Aktienmarkt und die wirtschaftliche Vorherrschaft über das Leben von Millionen Menschen, welches Risiko geht der Kongress mit der Ablehnung von KI-Beschränkungen ein und in welche Richtung wird der technologische Konflikt zwischen den USA und China die Zukunft der Welt lenken?

„Wer bei der KI gewinnt, gewinnt überall“: Trumps scharfe Aussage

Donald Trump erläuterte das strategische Ziel des Weißen Hauses in einem Gespräch mit Journalisten während des Irish Open Golfturniers:

Der Anspruch auf Überlegenheit gegenüber China: „Wir liegen im Bereich der Künstlichen Intelligenz vor China, wir sind das technologisch fortschrittlichste Land der Welt. Ehrlich gesagt möchte ich, dass das so bleibt“, sagte der US-Präsident;

Die Formel für den absoluten Sieg: Trump fasste das Ende des Technologiewettstreits in einem Satz zusammen: „Wer auch immer das Rennen um die Künstliche Intelligenz gewinnt, wird in allen Bereichen gewinnen“;

Aktienmarkt und wirtschaftlicher Einsatz: Der Präsident hat einen großen Teil seiner Wirtschaftspolitik an die Erfolge der KI geknüpft, da dieser technologische Boom historische Rekorde an den US-Börsen verzeichnet.

Die Warnung von Musk, Altman und Amodey: Warum haben die Giganten Angst?

Drei Hauptgründer der Branche hatten die Regierung zur Vorsicht gemahnt:

Die Allianz der Drei: Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) und Dario Amodey (Anthropic) erklärten, dass das Tempo, mit dem KI-Modelle den menschlichen Verstand übertreffen, zu gefährlich sei, und schlugen eine Verlangsamung der Entwicklung vor;

„Die Menschheit könnte untergehen“: Wissenschaftler und Entwickler befürchten, dass das Ende der menschlichen Existenz droht, wenn Supercomputer und autonome KI außer Kontrolle geraten;

Trumps Einwand: Der Präsident bezeichnete diese Sorgen als unbegründete Behauptungen „negativer Kräfte“: „Es gibt viele negative Kräfte, die dieses Thema aufbringen. Sie sprechen über Dinge, die niemals passieren werden.“

Mike Johnson und die Sorge des Kongresses: „An China zu verlieren, ist eine Gefahr für jeden Amerikaner“

Auch der Sprecher des US-Repräsentantenhauses sprach sich entschieden gegen technologische Beschränkungen aus:

Widerstand gegen überstürzte Gesetze: „Wenn der Kongress jetzt eine Sondersitzung einberuft, um die KI zu regulieren (einzuschränken), werden wir dieses Rennen gegen China verlieren. Das bedeutet eine echte Gefahr für jeden Amerikaner“, warnte Johnson;

Unternehmensverantwortung: Der Sprecher betonte, dass die Sicherheit nicht durch staatliche Kontrolle, sondern durch die Eigenverantwortung der IT-Unternehmen gewährleistet werden sollte, die die Programme entwickeln;

Zweifel in der Gesellschaft: Soziale Umfragen zeigen, dass die Amerikaner zunehmend besorgt über die schnelle Entwicklung der KI sind und dass Politiker dieses Thema als Wahlkampfmittel nutzen.

Die Weigerung der Führung in Washington, die Künstliche Intelligenz einzuschränken, bedeutet, dass der technologische Kampf zwischen den USA und China in eine neue und gefährlichere Phase eingetreten ist.

Glauben Sie, dass die unbegrenzte, rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in Zukunft tatsächlich eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte, oder hat Trump recht und die Staaten dürfen im globalen Wettlauf keine Sekunde innehalten? Wer wird im KI-Streit zwischen den USA und China die Oberhand gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des technologischen Konflikts, der das Schicksal der ganzen Welt betrifft, mit Ihren Freunden und IT-Enthusiasten!