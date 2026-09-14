Kleiner Hund reagiert unerwartet auf Leopardenangriff

In Indien hat ein kleiner Haushund einen Leoparden, der sich in seinen Garten geschlichen hatte, in die Flucht geschlagen. Der bemerkenswerte Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Auf den Aufnahmen ist der Hund zu sehen, wie er vor dem Haus schläft. Bei Einbruch der Dunkelheit schleicht sich ein großer Leopard unbemerkt in den Garten und stürzt sich auf den schlafenden Hund.

Doch der Leopard hatte nicht mit einem solchen Widerstand des kleinen Hundes gerechnet. Der Hund wachte sofort auf und ging auf das um ein Vielfaches größere Raubtier los. Er biss zu und wich keinen Schritt zurück.

Daraufhin entbrannte ein heftiger Kampf zwischen den beiden Tieren. Sie rangen eine Weile im Garten miteinander. Schließlich gab der Leopard auf und ergriff die Flucht.

Das Erstaunlichste daran ist, dass der kleine Hund dem Raubtier sogar hinterherlief und es bis aus dem Garten vertrieb. Erst danach kam eine Person aus dem Haus.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, dem 8. September, in der Region Rudraprayag im indischen Bundesstaat Uttarakhand. Dies berichtete „Need To Know“.

Trotz des erschreckenden Angriffs des Leoparden überlebte der mutige Hund den Vorfall unverletzt.

Der Vorfall hat jedoch die Sorgen der Anwohner verstärkt. Es heißt, dass in den letzten Wochen vermehrt Leoparden in der Nähe von Wohngebieten und Häusern gesichtet wurden.

Die Bewohner äußerten ihre Besorgnis, dass der nächste Angriff eine ernsthafte Gefahr für Menschen darstellen könnte. Die Dorfbewohner forderten das Forstamt auf, die nächtlichen Patrouillen zu verstärken und die Bewegungen der Leoparden zu überwachen.

Die Region Rudraprayag hat eine berüchtigte Geschichte in Bezug auf Leopardenangriffe. Einst versetzte der „Menschenfresser von Rudraprayag“ die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Berichten zufolge war er für den Tod von über 100 Menschen verantwortlich.

Der berühmte britische Jäger Jim Corbett verfolgte das Tier lange Zeit und erlegte es schließlich im Jahr 1926.