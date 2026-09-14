Junger Mann wollte Pizza stehlen und erlebte eine böse Überraschung

In den USA wurde ein Mann von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er versuchte, eine Pizza direkt aus dem Ofen eines Restaurants zu stehlen. Er versuchte, das heiße Gericht mit bloßen Händen zu greifen, doch als die glühend heiße Form seine Hände verbrannte, ließ er sie kurz auf den Tresen fallen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich der Mann über den Tresen beugt und versucht, die frisch gebackene Pizza mit den Händen zu greifen. Sein Plan verlief jedoch nicht so einfach wie erhofft. Da er sich beim Berühren der heißen Form die Hände verbrannte, wich er zurück und legte die Pizza kurzzeitig wieder auf den Tresen.

Trotzdem gab der Mann nicht auf. Er faltete die Pizza, wickelte sie in Servietten ein und verließ das Restaurant.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich in der Stadt Nashville im US-Bundesstaat Tennessee, Slim & Husky's Pizza Beeria in einem Restaurant. Dies berichtete „Need To Know“.

Die Restaurantleitung veröffentlichte später das Video des Vorfalls in den sozialen Medien und reagierte mit Humor darauf. Die Mitarbeiter unterlegten den Clip mit dem Song „Drop It Like It's Hot“ von Snoop Dogg und fragten die Zuschauer: „Wer ist das eigentlich?“

Das am 4. September veröffentlichte Video verbreitete sich in kurzer Zeit im Internet und erregte die Aufmerksamkeit der Nutzer. Die Zuschauer kommentierten das unerwartete „Abenteuer“ des Mannes mit der heißen Pizza mit Humor.

Einige Nutzer schrieben scherzhaft, dass er sich die Hände schwer verbrannt haben muss, da er die Pizza mit bloßen Händen angefasst hatte. Andere wiederum bemerkten, dass er trotz der Schmerzen nicht von der Pizza abließ.

In den Kommentaren unter dem Video wurde auch scherzhaft angemerkt, dass der Mann die Pizza wohl „besonders frisch und heiß“ genießen wollte.