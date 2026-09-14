Erdogan gratuliert jüdischen Bürgern in der Türkei zum Rosch Haschana

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den jüdischen Bürgern des Landes zum Rosch Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, gratuliert.

In seinem Glückwunschschreiben drückte das Staatsoberhaupt den Wunsch aus, dass das Fest nicht nur in der Türkei und der Region, sondern für Frieden und Wohlstand in der ganzen Welt dienen möge.

„Ich gratuliere unseren jüdischen Mitbürgern zum Rosch Haschana-Fest und wünsche mir, dass dieser Feiertag nicht nur in unserer Region, sondern weltweit zu Frieden und Wohlstand beiträgt.“

Was ist Rosch Haschana?

Rosch Haschana ist das Neujahrsfest im jüdischen Kalender, das üblicherweise an den ersten beiden Tagen des Monats Tischri begangen wird.

Das Fest gilt als einer der wichtigsten religiösen Feiertage in der jüdischen Tradition. Es markiert nicht nur den Beginn des neuen Jahres, sondern umfasst auch Traditionen der Selbstreflexion über das vergangene Jahr und das Aussprechen guter Wünsche für das kommende Jahr.

Wann wurde Rosch Haschana dieses Jahr gefeiert?

Im Jahr 2026 fiel Rosch Haschana auf den 11. bis 13. September. Anlässlich des Festes nahmen jüdische Gemeinden weltweit an religiösen Zeremonien und traditionellen Veranstaltungen teil.

Anlässlich des Festes nahmen jüdische Gemeinden weltweit an religiösen Zeremonien und traditionellen Veranstaltungen teil.

Das Thema Frieden in Erdoğans Grußbotschaft

In der Grußbotschaft des türkischen Präsidenten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Wunsch nach Frieden und Wohlstand.

Solche Festtagsgrüße sind auch im Hinblick darauf bedeutsam, die verschiedenen religiösen und ethnischen Gemeinschaften des Landes anzusprechen und Respekt für ihre kulturellen und religiösen Traditionen zu zeigen.

Auf diese Weise erwies sich Erdoğans Grußbotschaft zum Rosch Haschana nicht nur als gute Wünsche zum Fest, sondern auch als politisch-soziale Botschaft, die die Idee des Friedens fördert.