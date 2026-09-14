Ugreen stellt kompaktes und ultradünnes Nexode Air Slim 100W Ladegerät vor

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Ugreen stellt kompaktes und ultradünnes Nexode Air Slim 100W Ladegerät vor

Der bekannte Zubehörhersteller Ugreen hat eine seiner neuesten und fortschrittlichsten Entwicklungen auf den Markt gebracht — das ultradünne Nexode Air Slim 100W Ladegerät. Das Gerät, das zuvor in China unter dem Namen Mini Ice GaN vorgestellt wurde, ist nun in Großbritannien und anderen Märkten für 60 Pfund erhältlich. Das Gadget zieht aufgrund seiner hohen Leistung und Portabilität die Aufmerksamkeit von Nutzern mobiler Technologien auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten quelle.

Praktisches Design und technische Möglichkeiten

Laut ixbt.com ist eines der Hauptmerkmale des neuen Netzadapters der einklappbare Stecker. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Stecker vollständig im Gehäuse versenken, was den Transport in einer Tasche, einem Rucksack oder einer Laptoptasche äußerst komfortabel macht. Zudem ermöglicht das flache Gehäuse den problemlosen Einsatz in engen Bereichen hinter Möbeln oder an schwer zugänglichen Steckdosen.

Dieses Ladegerät ist mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss ausgestattet. Beide USB-C-Ports können bei Einzelnutzung bis zu 100W Leistung liefern. Diese Kapazität reicht aus, um die meisten modernen Laptops und andere stromhungrige Gadgets schnell aufzuladen. Der herkömmliche USB-A-Anschluss unterstützt eine Leistung von bis zu 22,5W.

Gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte

Wenn ein Benutzer zwei oder drei Geräte gleichzeitig anschließt, wird die Leistung intelligent verteilt. Je nach Systemkonfiguration erhält das zuerst angeschlossene Gerät weiterhin zwischen 60W und 80W. Dies stellt sicher, dass das primäre Arbeitsgerät auch dann schnell geladen wird, wenn mehrere Gadgets gleichzeitig angeschlossen sind.

Die hohe Effizienz des Geräts wird durch eine neue Lösung auf Basis moderner GaN-Technologie (Galliumnitrid) erreicht. Laut Ugreen verfügt der Adapter über einen Wirkungsgrad von bis zu 93 %, was Energieverluste drastisch reduziert und eine Überhitzung während des Betriebs verhindert.

Die Ingenieure haben zudem besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Der Hersteller hat ein mehrstufiges Schutzsystem integriert, das vor Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Kurzschlüssen schützt. Diese Aspekte garantieren ein sicheres Laden von Laptops und anderen wertvollen technischen Geräten.

UgreenNexode AirGaN LadegerätTechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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