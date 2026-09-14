Skandal beim Manchester-Derby: Offizielle Anerkennung einer Fehlentscheidung bei Holands Tor

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Skandal beim Manchester-Derby: Offizielle Anerkennung einer Fehlentscheidung bei Holands Tor

Nach dem heißesten Duell der Premier League – dem Manchester-Derby – wurde eine Erklärung veröffentlicht, die die gesamte Fußballwelt erschüttert hat! In der hitzigen Partie im Old Trafford Manchester Cityzum 1:0-Sieg verhalf, hätte das einzige Tor von Erling Haaland eigentlich aberkannt werden müssen. Die englische Schiedsrichterorganisation hat sich offiziell beiManchester Unitedentschuldigt und den groben Fehler eingeräumt. Was genau geschah im VAR-Raum und wie wurde Michael Oliver in die Irre geführt?

Schock in der 60. Minute: Warum änderte Oliver seine Meinung?

Die strittige Szene, die das Spiel entschied, ereignete sich in der 60. Minute. Im offiziellen Bericht von Pro Ref, der vom Journalisten Ben Jacobs veröffentlicht wurde, sind folgende Details festgehalten:

  • Die erste richtige Entscheidung: Schiedsrichter Michael Oliver hatte Haalands Tor wegen Abseits sofort aberkannt;

  • Die Eile des VAR: Die Video-Assistenten stellten beim Ziehen der Linie fest, dass Haaland selbst nicht im Abseits stand, aber...

  • Die übersehene Figur: Enzo Fernández, der am Angriff beteiligt war, hatte zwar den Ball nicht berührt, nahm aber aktiv Einfluss auf die Szene;

  • Regelverstoß: Das VAR-System hätte dem Hauptschiedsrichter empfehlen müssen, zum Monitor zu gehen und eine subjektive Bewertung vorzunehmen, tat dies aber nicht und ließ das Tor direkt gelten.

Offizielles Eingeständnis des Schiedsrichterkomitees

«Nach der ursprünglichen Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz wurde Abseits gepfiffen. Der VAR hat den möglichen Einfluss von Enzo auf die Situation nicht berücksichtigt und hätte eine Überprüfung der Videosequenz empfehlen müssen. Wir haben uns mit dem VereinManchester Unitedin Verbindung gesetzt und zugegeben, dass ein Schiedsrichterfehler vorlag».

Diese Anerkennung ändert zwar nichts am Spielergebnis, hat aber die Welle der berechtigten Empörung im Lager der «Red Devils» verstärkt.

Analyse der spielentscheidenden Situation

Situation

Entscheidung der Schiedsrichter

Korrekte Bewertung (Pro Ref Fazit)

Schiedsrichter auf dem Platz (M. Oliver)

Tor wegen Abseits aberkannt

Korrekte Entscheidung war

VAR-Eingriff

Tor aufgrund von Haalands Linie anerkannt

Grober Fehler, Einfluss auf die Situation nicht bewertet

Endgültige Entscheidung

1:0-Sieg für «City» gewertet

Als Schiedsrichterfehler offiziell anerkannt

Glauben Sie, dass die Fehler in der Premier League seit der Einführung des VAR abgenommen haben oder eher zugenommen haben? Was halten Sie davon, dass United auf diese Weise Punkte geraubt wurden?

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Manchester UnitedManchester CityErling HaalandVARPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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