Manchester United im Derby geschlagen

Am neuesten Spieltag der englischen Premier League verlor Manchester United zu Hause gegen Manchester City. Das intensive Derby im Old Trafford endete mit einem enttäuschenden Ergebnis für die Gastgeber. Wie Goal.com berichtet, entschied ein einziges Tor das Spiel und setzte den schwierigen Saisonstart für die Mannschaft von Michael Carrick fort. Dies berichtet Goal.com .

Manchester United kann numerische Überlegenheit nicht nutzen

Die Gastgeber erlangten bereits in der 23. Minute einen großen Vorteil. Manchester City Mittelfeldspieler Phil Foden wurde vom Schiedsrichter nach einem Foul an Bruno Fernandes mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen, sodass die Gäste fast 70 Minuten lang in Unterzahl spielen mussten. Das Team von Michael Carrick konnte diesen numerischen Vorteil jedoch nicht voll ausschöpfen.

Obwohl Marcus Rashford und Kobbie Mainoo in der ersten Halbzeit das Aluminium trafen, blieb es beim torlosen Remis. Unordnung im Angriff und Fehler bei den letzten Pässen kosteten das Team teuer.

Umstrittenes Tor und VAR-Entscheidung

Das einzige Tor der Partie fiel nach einer Stunde Spielzeit. Erling Haaland traf aus spitzem Winkel und brachte Manchester City in Führung. Die Situation warf bei Offiziellen und Fans viele Fragen auf.

Eines der Tore wurde lange per VAR auf eine mögliche Abseitsstellung geprüft. Die Schiedsrichter entschieden jedoch, dass ein anderer Spieler nicht aktiv ins Spiel eingriff, und das Tor wurde anerkannt. Dies führte zu Protesten der Gastgeber.

Youri Tielemans' Enttäuschung

In einem Interview mit MUTV nach dem Spiel verbarg Manchester United Mittelfeldspieler Youri Tielemans nicht die tiefe Enttäuschung in der Kabine. Der Belgier drückte sein Bedauern darüber aus, vor den Fans kein besseres Ergebnis erzielt zu haben.

Ihm zufolge konnte das Team die Räume auf dem Platz nicht richtig nutzen, machte viele Fehler im Passspiel und agierte in der Schlussphase zu hastig. Tielemans betonte, dass das Potenzial der Mannschaft deutlich höher sei.

Schwierige Lage in der Tabelle

Nach dieser schmerzhaften Niederlage rutschte Manchester United auf den 13. Platz der Premier League ab. Das Team hat in den ersten vier Spielen in drei Partien Punkte liegen gelassen und nur einen Sieg errungen.

Der 29-jährige belgische Mittelfeldspieler glaubt, dass sich das Team schnell erholen, die Fehler analysieren und in den kommenden Spielen eine positive Reaktion zeigen muss. Er betonte, dass dies der einzige Weg sei, um aus der schwierigen Situation herauszukommen.