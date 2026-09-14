In China wurde ein Roboter entwickelt, der seine Form je nach Aufgabe ändert (Video)

·5·Technologie
In China wurde ein Roboter entwickelt, der seine Form je nach Aufgabe ändert (Video)

Das chinesische LimX Dynamics Unternehmen hat einen neuen Roboter vorgestellt, der sich an verschiedene Aufgaben anpassen kann: Tron 2 . Sein Hauptmerkmal ist, dass der untere Teil des Roboters je nach auszuführender Arbeit verändert werden kann.

Der für die Serienproduktion konzipierte Tron 2 kann für Aufgaben von der Hausarbeit bis hin zu Tätigkeiten in der Landwirtschaft, in Lagern und Logistikzentren eingesetzt werden.

1. Das wichtigste Merkmal des Roboters — Universalität

Während herkömmliche Roboter mit einer speziellen Konstruktion für eine bestimmte Aufgabe entwickelt werden, ermöglicht Tron 2 die Nutzung mehrerer Bewegungsplattformen.

Das bedeutet, dass der obere Teil des Roboters weitgehend gleich bleibt, während der untere Teil an die konkrete Aufgabe angepasst wird.

Ein Roboter — mehrere Bewegungskonfigurationen.

Dieser Ansatz erweitert die Möglichkeiten, den Roboter in verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen.

2. Für komplexe Arbeiten — stationäre Plattform

In Situationen, in denen Präzision erforderlich ist und komplexe Operationen durchgeführt werden, wird Tron 2 auf einer stationären Plattform installiert.

Diese Konfiguration eignet sich für Aufgaben, bei denen eine präzise und stabile Ausführung wichtiger ist als die Mobilität des Roboters.

3. Für schwere Lasten — Radbasis

Wenn der Roboter in Lagern und Logistikzentren für den Transport von Gütern benötigt wird, wird sein Unterteil durch eine Radbasisersetzt.

Dies vereinfacht die Fortbewegung und erweitert die Möglichkeiten des Roboters bei der Handhabung von Lasten.

Besonders bei repetitiven Aufgaben, wie dem Transport von Produkten von einem Punkt zum anderen in Lagern, kann diese Konfiguration nützlich sein.

4. Für Treppen und komplexe Umgebungen — zwei Beine

Eine weitere Konfiguration von Tron 2 ist die zweibeinige Form .

Dieser Modus ermöglicht es dem Roboter, sich in Umgebungen zu bewegen, die menschlichen Bewegungen näher kommen, einschließlich Aufgaben wie Gehen und Treppensteigen.

In dieser Hinsicht ist die Konstruktion des Roboters nicht auf ebene Umgebungen wie Fabriken oder Lager beschränkt.

5. In welchen Bereichen kann er eingesetzt werden?

Das Unternehmen plant, den Roboter in mehreren Bereichen einzusetzen:

Bereich

Mögliche Aufgabe

Haushalt

Hilfe bei täglichen Aufgaben

Landwirtschaft

Verschiedene Hilfsoperationen

Lager

Transport und Verteilung von Gütern

Logistikzentren

Bewegen von Produkten

Komplexe Umgebungen

Gehen und Treppensteigen

6. Ein neuer Ansatz in der Robotik

Das Bemerkenswerte am Tron 2-Projekt ist nicht nur sein äußeres Erscheinungsbild. Die Hauptinnovation liegt in der Idee, eine Roboterplattform für verschiedene Aufgaben neu zu konfigurieren .

Wenn sich dieser Ansatz in der Serienproduktion und in der Praxis bewährt, könnten Unternehmen anstelle des Kaufs separater Roboter für jede Aufgabe universelle Plattformen nutzen, die in verschiedenen Konfigurationen arbeiten können.

Fazit

Der Roboter Tron 2 von LimX Dynamics zeigt ein weiteres Beispiel für das Streben nach Universalität in der Robotik. Sein Unterteil kann je nach Aufgabe in eine stationäre Plattform, eine Radbasis oder ein zweibeiniges Systemumgewandelt werden.

Dadurch kann sich ein Roboter an verschiedene Umgebungen anpassen – vom Haushalt bis hin zu Lagern, Landwirtschaft und Logistikzentren.

Das Interessanteste dabei ist: Die Roboter der Zukunft könnten sich nicht nur durch ihr menschenähnliches Aussehen auszeichnen, sondern auch dadurch, dass sie sich je nach auszuführender Arbeit selbst neu anpassen können .

LimX DynamicsTron 2UniversalroboterLandwirtschaftRobotik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk kündigt bahnbrechenden Plan von SpaceX und NVIDIA anElon Musk kündigt bahnbrechenden Plan von SpaceX und NVIDIA anHeute, 08:27„Wer im KI-Wettlauf gewinnt, beherrscht die Welt!“: Trump lehnt KI-Verlangsamung ab„Wer im KI-Wettlauf gewinnt, beherrscht die Welt!“: Trump lehnt KI-Verlangsamung abHeute, 08:24Verlangsamt sich die Expansion des Universums: eine neue Debatte in der KosmologieVerlangsamt sich die Expansion des Universums: eine neue Debatte in der KosmologieHeute, 04:55Honor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt HerzstillstandHonor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt HerzstillstandHeute, 03:58In Peking fand ein Tanzwettbewerb für humanoide Roboter statt (Video)In Peking fand ein Tanzwettbewerb für humanoide Roboter statt (Video)Heute, 03:05Wichtigste technische Daten des Vivo X500 Flaggschiffs enthülltWichtigste technische Daten des Vivo X500 Flaggschiffs enthülltGestern, 21:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt