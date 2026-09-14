In China wurde ein Roboter entwickelt, der seine Form je nach Aufgabe ändert (Video)

Das chinesische LimX Dynamics Unternehmen hat einen neuen Roboter vorgestellt, der sich an verschiedene Aufgaben anpassen kann: Tron 2 . Sein Hauptmerkmal ist, dass der untere Teil des Roboters je nach auszuführender Arbeit verändert werden kann.

Der für die Serienproduktion konzipierte Tron 2 kann für Aufgaben von der Hausarbeit bis hin zu Tätigkeiten in der Landwirtschaft, in Lagern und Logistikzentren eingesetzt werden.

1. Das wichtigste Merkmal des Roboters — Universalität

Während herkömmliche Roboter mit einer speziellen Konstruktion für eine bestimmte Aufgabe entwickelt werden, ermöglicht Tron 2 die Nutzung mehrerer Bewegungsplattformen.

Das bedeutet, dass der obere Teil des Roboters weitgehend gleich bleibt, während der untere Teil an die konkrete Aufgabe angepasst wird.

Ein Roboter — mehrere Bewegungskonfigurationen.

Dieser Ansatz erweitert die Möglichkeiten, den Roboter in verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen.

2. Für komplexe Arbeiten — stationäre Plattform

In Situationen, in denen Präzision erforderlich ist und komplexe Operationen durchgeführt werden, wird Tron 2 auf einer stationären Plattform installiert.

Diese Konfiguration eignet sich für Aufgaben, bei denen eine präzise und stabile Ausführung wichtiger ist als die Mobilität des Roboters.

3. Für schwere Lasten — Radbasis

Wenn der Roboter in Lagern und Logistikzentren für den Transport von Gütern benötigt wird, wird sein Unterteil durch eine Radbasisersetzt.

Dies vereinfacht die Fortbewegung und erweitert die Möglichkeiten des Roboters bei der Handhabung von Lasten.

Besonders bei repetitiven Aufgaben, wie dem Transport von Produkten von einem Punkt zum anderen in Lagern, kann diese Konfiguration nützlich sein.

4. Für Treppen und komplexe Umgebungen — zwei Beine

Eine weitere Konfiguration von Tron 2 ist die zweibeinige Form .

Dieser Modus ermöglicht es dem Roboter, sich in Umgebungen zu bewegen, die menschlichen Bewegungen näher kommen, einschließlich Aufgaben wie Gehen und Treppensteigen.

In dieser Hinsicht ist die Konstruktion des Roboters nicht auf ebene Umgebungen wie Fabriken oder Lager beschränkt.

5. In welchen Bereichen kann er eingesetzt werden?

Das Unternehmen plant, den Roboter in mehreren Bereichen einzusetzen:

Bereich Mögliche Aufgabe Haushalt Hilfe bei täglichen Aufgaben Landwirtschaft Verschiedene Hilfsoperationen Lager Transport und Verteilung von Gütern Logistikzentren Bewegen von Produkten Komplexe Umgebungen Gehen und Treppensteigen

6. Ein neuer Ansatz in der Robotik

Das Bemerkenswerte am Tron 2-Projekt ist nicht nur sein äußeres Erscheinungsbild. Die Hauptinnovation liegt in der Idee, eine Roboterplattform für verschiedene Aufgaben neu zu konfigurieren .

Wenn sich dieser Ansatz in der Serienproduktion und in der Praxis bewährt, könnten Unternehmen anstelle des Kaufs separater Roboter für jede Aufgabe universelle Plattformen nutzen, die in verschiedenen Konfigurationen arbeiten können.

Fazit

Der Roboter Tron 2 von LimX Dynamics zeigt ein weiteres Beispiel für das Streben nach Universalität in der Robotik. Sein Unterteil kann je nach Aufgabe in eine stationäre Plattform, eine Radbasis oder ein zweibeiniges Systemumgewandelt werden.

Dadurch kann sich ein Roboter an verschiedene Umgebungen anpassen – vom Haushalt bis hin zu Lagern, Landwirtschaft und Logistikzentren.

Das Interessanteste dabei ist: Die Roboter der Zukunft könnten sich nicht nur durch ihr menschenähnliches Aussehen auszeichnen, sondern auch dadurch, dass sie sich je nach auszuführender Arbeit selbst neu anpassen können .