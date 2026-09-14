Erling Haaland stellt Rekord auf und Manchester City gewinnt das Derby

Erling Haaland hat sich in die Geschichte der Manchester-Derbys eingeschrieben, während ein dezimiertes Manchester City seinen perfekten Lauf in der aktuellen Premier-League-Saison fortsetzte. Laut Goal.com sicherte sich die Mannschaft von Enzo Maresca einen wichtigen Sieg gegen den Erzrivalen Manchester United in einem hart umkämpften Duell im Old Trafford. Dies berichtet Goal.com .

Die Gäste standen früh vor einer großen Herausforderung, als Phil Foden nach einer direkten Roten Karte den Platz verlassen musste. Infolgedessen war Manchester City gezwungen, den Großteil des Spiels in Unterzahl zu bestreiten. Dennoch bewies das Team Charakter und konnte mit drei Punkten aus dem Stadion des Rivalen zurückkehren.

VAR-Kontroverse und das entscheidende Tor

Die spielentscheidende und umstrittene Szene ereignete sich nach einer Stunde Spielzeit. Als Erling Haaland traf, wurde das Tor zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Nach einer langen VAR-Überprüfung wurde die Entscheidung jedoch revidiert, das Tor zählte und bescherte den Gästen den Sieg.

Laut dem Match Centre der Premier League stellte das VAR-System fest, dass Erling Haaland nicht im Abseits stand und dass Enzo Fernandez, der sich in einer inaktiven Position befand, den Ball nicht berührt hatte. Dennoch sorgte es für großes Aufsehen, dass das Schiedsrichterkomitee später gegenüber Vertretern von Manchester United zugab, dass das Tor eigentlich hätte aberkannt werden müssen.

Premier-League-Geschichte und ein neuer Rekord

Dieser Sieg schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Premier League für Manchester City auf. Die Hausherren aus dem Etihad Stadium haben zum siebten Mal die ersten vier Ligaspiele in Folge gewonnen und damit den Rekord von Chelsea übertroffen. Allerdings konnte das Team nur in zwei der sechs vorangegangenen perfekten Starts am Ende auch den Meistertitel gewinnen.

Auf individueller Ebene bestätigte das Tor von Erling Haaland seinen Status als Derby-Legende. Der norwegische Stürmer hat nun insgesamt neun Tore in Manchester-Derbys in der Premier League erzielt und ist damit der beste Torschütze in der Geschichte dieses Duells. Er übertraf damit Legenden wie Wayne Rooney und Sergio Aguero, die jeweils acht Tore erzielten.

In einem Interview nach dem Spiel drückte Erling Haaland seinen Stolz auf die Widerstandsfähigkeit des Teams und den unbändigen Willen in einer schwierigen Situation aus. Der Stürmer lobte besonders die taktische Herangehensweise des Trainers und den heldenhaften Einsatz seiner Teamkollegen auf dem Platz.