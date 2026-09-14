Samsung Galaxy S27 Ultra: Kamera-Spezifikationen bleiben voraussichtlich unverändert

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Samsung Galaxy S27 Ultra: Kamera-Spezifikationen bleiben voraussichtlich unverändert

Das kommende Samsung Galaxy S27 Ultra Smartphone wird voraussichtlich das optische Konzept seines Vorgängers beibehalten. Wie ixbt.com berichtet, wird das Flaggschiff entgegen früherer Gerüchte nicht über die erwartete neue Periskop-Kamera verfügen, was auf dem Technologiemarkt für hitzige Diskussionen sorgt. Dies berichtet Ixbt.com .

Berichte basierend auf Insider-Informationen

Laut neuesten Informationen des renommierten Insiders Ice Universe entsprechen die im Internet kursierenden Meldungen über ein umfassendes Kamera-Upgrade für das Galaxy S27 Ultra nicht der Wahrheit. Zuvor gab es Berichte, dass das Gerät einen 4-fachen optischen Zoom und einen größeren 1/1,9-Zoll-Sensor erhalten würde.

Der bekannte Insider wies diese Berichte jedoch vollständig zurück und bezeichnete sie als falsch. Er betonte, dass die Quelle dieser Informationen bereits mehrfach unbestätigte und fehlerhafte Daten veröffentlicht habe.

Technische Daten und Zukunftspläne

Den verlässlichen Informationen von Ice Universe zufolge hat Samsung nicht die Absicht, das aktuelle Teleobjektiv-Konzept bei seinem nächsten Flaggschiff aufzugeben. Das bedeutet, dass das Galaxy S27 Ultra weiterhin mit einem Periskop-Teleobjektiv mit 5-fachem optischen Zoom ausgestattet sein wird.

Zudem wird für die Telekamera des Geräts ein 1/2,52-Zoll-Sensor erwartet. Diese Spezifikationen zeigen, dass das Unternehmen bei seinen Flaggschiffen weiterhin auf bewährte und erprobte Lösungen setzt.

Experten sind der Meinung, dass dieser Ansatz für Samsung Stabilität gewährleistet, da das Unternehmen nicht jedes Jahr auf grundlegend neue optische Module umsteigen muss. Nutzer können von dem neuen Flaggschiff stabile und qualitativ hochwertige Fotoergebnisse erwarten.

Obwohl es bis zur Vorstellung des Geräts noch einige Zeit hin ist, geben solche Leaks Technikbegeisterten einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des kommenden Flaggschiffs. Es wird erwartet, dass Samsung sich auf die Optimierung der Software und anderer Komponenten konzentriert, um seine Position auf dem Markt für Kamera-Smartphones zu festigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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