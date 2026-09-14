Xiaomi Mijia Air Pump 3 vorgestellt: Neue Taschenpumpe für Autos und Fahrräder

Xiaomi hat seine beliebte Serie tragbarer Pumpen aktualisiert und nimmt in China Vorbestellungen für die Mijia Air Pump 3 entgegen. Laut Ixbt.com zieht das kompakte Gadget im Taschenformat dank seiner hohen Leistung und technischen Ausstattung die Aufmerksamkeit von Autobesitzern und Sportbegeisterten auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Pumpe der neuen Generation ist mit einem leistungsstarken Motor und einem hochpräzisen Zylinder aus Druckgusslegierung mit 21 mm Durchmesser ausgestattet. Das Gerät erzeugt einen Druck von bis zu 150 psi (ca. 10 bar), wobei der Hersteller angibt, dass die Aufpumpgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell um 25 Prozent gestiegen ist.

Erweiterte Autonomie und Funktionen

Im Gehäuse befinden sich zwei Lithium-Akkus mit jeweils 2500 mAh, was einer Gesamtkapazität von 5000 mAh entspricht. Diese Reserve reicht aus, um Autoreifen bis zu 10-mal, Rennradreifen bis zu 19-mal oder einen Basketball der Größe 7 bis zu 80-mal vollständig aufzupumpen.

Das Gehäuse der Pumpe verfügt über ein praktisches Display, das den Vorgang und den aktuellen Druck in Echtzeit anzeigt. Zudem erleichtert das neue Sicherheitsventil die Druckeinstellung erheblich.

Smarte Funktionen und Sicherheit

Die Mijia Air Pump 3 ist mit einem digitalen Sensor ausgestattet, der eine Genauigkeit von ±1 psi bietet. Das Gerät kalibriert den Druck beim Einschalten automatisch, wodurch es auch in großen Höhen präzise arbeitet. Der Benutzer kann den gewünschten Wert manuell eingeben oder einen der voreingestellten Modi wählen – die Pumpe stoppt automatisch, sobald der Zielwert erreicht ist.

Ein weiterer Vorteil des Geräts ist die helle LED-Leuchte mit Standard- und SOS-Notfallmodus, die bei Dunkelheit oder unerwarteten Situationen am Straßenrand hilfreich ist.