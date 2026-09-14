Xiaomi Mijia Air Pump 3 vorgestellt: Neue Taschenpumpe für Autos und Fahrräder

·5·Technologie
Xiaomi Mijia Air Pump 3 vorgestellt: Neue Taschenpumpe für Autos und Fahrräder

Xiaomi hat seine beliebte Serie tragbarer Pumpen aktualisiert und nimmt in China Vorbestellungen für die Mijia Air Pump 3 entgegen. Laut Ixbt.com zieht das kompakte Gadget im Taschenformat dank seiner hohen Leistung und technischen Ausstattung die Aufmerksamkeit von Autobesitzern und Sportbegeisterten auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Pumpe der neuen Generation ist mit einem leistungsstarken Motor und einem hochpräzisen Zylinder aus Druckgusslegierung mit 21 mm Durchmesser ausgestattet. Das Gerät erzeugt einen Druck von bis zu 150 psi (ca. 10 bar), wobei der Hersteller angibt, dass die Aufpumpgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell um 25 Prozent gestiegen ist.

Erweiterte Autonomie und Funktionen

Im Gehäuse befinden sich zwei Lithium-Akkus mit jeweils 2500 mAh, was einer Gesamtkapazität von 5000 mAh entspricht. Diese Reserve reicht aus, um Autoreifen bis zu 10-mal, Rennradreifen bis zu 19-mal oder einen Basketball der Größe 7 bis zu 80-mal vollständig aufzupumpen.

Das Gehäuse der Pumpe verfügt über ein praktisches Display, das den Vorgang und den aktuellen Druck in Echtzeit anzeigt. Zudem erleichtert das neue Sicherheitsventil die Druckeinstellung erheblich.

Smarte Funktionen und Sicherheit

Die Mijia Air Pump 3 ist mit einem digitalen Sensor ausgestattet, der eine Genauigkeit von ±1 psi bietet. Das Gerät kalibriert den Druck beim Einschalten automatisch, wodurch es auch in großen Höhen präzise arbeitet. Der Benutzer kann den gewünschten Wert manuell eingeben oder einen der voreingestellten Modi wählen – die Pumpe stoppt automatisch, sobald der Zielwert erreicht ist.

Ein weiterer Vorteil des Geräts ist die helle LED-Leuchte mit Standard- und SOS-Notfallmodus, die bei Dunkelheit oder unerwarteten Situationen am Straßenrand hilfreich ist.

XiaomiMijia Air Pump 3GadgetsAutozubehörTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ugreen stellt kompaktes und ultradünnes Nexode Air Slim 100W Ladegerät vorUgreen stellt kompaktes und ultradünnes Nexode Air Slim 100W Ladegerät vorHeute, 10:51In China wurde ein Roboter entwickelt, der seine Form je nach Aufgabe ändert (Video)In China wurde ein Roboter entwickelt, der seine Form je nach Aufgabe ändert (Video)Heute, 09:41Elon Musk kündigt bahnbrechenden Plan von SpaceX und NVIDIA anElon Musk kündigt bahnbrechenden Plan von SpaceX und NVIDIA anHeute, 08:27„Wer im KI-Wettlauf gewinnt, beherrscht die Welt!“: Trump lehnt KI-Verlangsamung ab„Wer im KI-Wettlauf gewinnt, beherrscht die Welt!“: Trump lehnt KI-Verlangsamung abHeute, 08:24Verlangsamt sich die Expansion des Universums: eine neue Debatte in der KosmologieVerlangsamt sich die Expansion des Universums: eine neue Debatte in der KosmologieHeute, 04:55Honor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt HerzstillstandHonor Watch 6 Pro Smartwatch erkennt HerzstillstandHeute, 03:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt