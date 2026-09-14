Lamine Yamal erklärt seine Kandidatur für den Ballon d'Or 2026

Der junge Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, hat offen erklärt, dass er den Ballon d'Or 2026 verdient hat. Der Teenager betonte, dass er aufgrund seiner enormen Erfolge in der letzten Saison den Status als bester Spieler der Welt verdiene. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com triumphierte der 19-jährige Stürmer mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft und gewann mit Barcelona sowohl La Liga als auch den spanischen Supercup. Während der Saison erzielte er in allen Wettbewerben 24 Tore und lieferte 18 Vorlagen.

Universo Valdano Interview und Hauptkonkurrent

In einem Interview mit Universo Valdano nach seiner glänzenden Leistung mit zwei Toren gegen Valencia beantwortete Lamine Yamal die Frage nach dem Ballon d'Or direkt. Er reduzierte den Kreis der Hauptanwärter auf nur zwei Personen.

Seiner Meinung nach gibt es derzeit nur zwei Spieler, die als die besten der Welt gelten: er selbst und Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé. Yamal zeigte sich überzeugt, dass er aufgrund seiner Leistungen diese Auszeichnung mehr als jeder andere verdient habe.

Statistiken und Mannschaftserfolge

Das Eigengewächs des FC Barcelona fügte hinzu, dass jeder Fan, der die Spiele verfolgt, seinen Beitrag deutlich sehen könne. Er betonte zudem, dass seine Mannschaftstitel und individuellen Statistiken die Grundlage für diese Anerkennung bilden würden.

Es ist erwähnenswert, dass auch Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé trotz einer titellosen Saison mit individuellen Leistungen glänzte. Insbesondere musste der französische Stürmer im WM-Halbfinale eine Niederlage gegen Yamals spanische Nationalmannschaft hinnehmen.