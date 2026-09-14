Ousmane Dembélé reagiert auf die Aussagen von Kylian Mbappé

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Ousmane Dembélé reagiert auf die Aussagen von Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain-Stürmer Ousmane Dembélé hat auf seine eigene Art auf die Aussagen seines Teamkollegen Kylian Mbappé über dessen Karriereweg und Status in der Fußballwelt reagiert. Laut Goal.com deutet dies darauf hin, dass der Wettbewerb zwischen den Spielern um individuelle Auszeichnungen an Intensität gewinnt. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Brest in der heimischen Liga erklärte Ousmane Dembélé offen, dass er nicht glaube, ein vom Schicksal auserwählter Star zu sein. Diese Aussage war eine indirekte Antwort auf die Gedanken, die Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé in einem Interview mit France Football geäußert hatte.

Nachzuahmendes Schicksal und harte Arbeit

In seinem Interview betonte Mbappé, dass sie seit ihrer Jugend von der Öffentlichkeit und den Sportmedien unterschiedlich wahrgenommen wurden. Der Madrider Stürmer merkte an, dass er immer als „der Auserwählte“ galt, während Dembélé lediglich als talentierter Spieler gesehen wurde.

Als Antwort darauf betonte Ousmane Dembélé in einem Interview mit dem Sender Ligue 1+: „Ich saß immer in der letzten Reihe der Klasse und habe unermüdlich gearbeitet. Während meiner gesamten Karriere habe ich hart gearbeitet, ohne viel zu reden. Ich war nie der Auserwählte, aber letztes Jahr hatte ich eine großartige Saison bei Paris Saint-Germain und habe die Früchte meiner Arbeit geerntet.“

Veränderungen in der Angriffsreihe von Paris Saint-Germain

Abseits der Duelle auf dem Platz und der Diskussionen in den Medien konzentriert sich Ousmane Dembélé derzeit auf seine Aufgaben in der neu formierten PSG-Offensive. Nach dem Abgang von Kylian Mbappé bilden sich neue Partnerschaften im Spiel des Teams; insbesondere der französische Flügelspieler hat ein gutes gegenseitiges Verständnis mit dem spanischen Stürmer Ferran Torres entwickelt.

Dembélé äußerte sich herzlich über seinen neuen Teamkollegen und betonte, dass es einfach sei, mit ihm zusammenzuarbeiten. „Ich freue mich, dass er auch ein wenig beim FC Barcelona gespielt hat. Er ist ein echter Torjäger und eine Nummer Neun, die auch auf dem Flügel agieren kann. Er wählt sehr gute Laufwege auf dem Platz“, fügte der Stürmer hinzu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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