NASA und IBM haben die vollständigste KI-Karte des Mondes erstellt

·9·Technologie
NASA und IBM haben die vollständigste KI-Karte des Mondes erstellt

Die US-Raumfahrtbehörde NASA und IBM haben gemeinsam die vollständigste, mittels KI erstellte Karte des Mondes namens Lunar Foundation Model vorgestellt. Laut ixbt.com ermöglicht dieses Projekt die Entdeckung von Wassereis mit einer um über 20 Prozent höheren Genauigkeit im Vergleich zu spezialisierten Machine-Learning-Modellen und stellt einen wichtigen Schritt für zukünftige Weltraummissionen dar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Open-Source-Projekt integriert Daten von US-amerikanischen und japanischen Weltraummissionen – Gravitation, Topografie, Temperaturmessungen sowie optische Aufnahmen – in ein einheitliches, flexibles Format. Juan Bernabe-Moreno, Direktor von IBM Research Europe, verglich dieses Modell mit einem „digitalen Stein von Rosetta“, um die Geheimnisse des Mondes zu entschlüsseln, und betonte, dass es Muster aufdecke, die zuvor in verstreuten Datenbanken verborgen waren.

Die Mondumgebung zeichnet sich durch extreme Bedingungen und das Fehlen einer Atmosphäre aus: Da es keine lichtstreuende Schicht gibt, sind Schatten pechschwarz, während beleuchtete Bereiche blendend hell sind. Die Temperaturen schwanken zwischen +121 Grad in der Sonne und –246 Grad in schattigen Kratern. Zudem bedeckt abrasiver, klebriger Staub die Oberflächen, beschädigt Ausrüstung und erschwert die Beobachtung.

KI-Training und praktische Bedeutung

Experten erklären, dass die Position der Sonne unter dem Horizont an den Polen lange Schatten wirft, die Krater und Schluchten verbergen. Unter solchen Bedingungen ist die Interpretation von Satellitendaten, die Planung sicherer Routen für Astronauten oder die Auswahl von Standorten für Basen eine äußerst schwierige Aufgabe.

Das neue Modell wurde auf Basis verschiedener Datensätze trainiert, die von Gravitationskarten der GRAIL-Mission mit einer Auflösung von 20 Kilometern bis hin zu Bildern des Lunar Reconnaissance Orbiter reichen, die einzelne Felsen mit einer Auflösung von 1 Meter unterscheiden können. Es ist in der Lage, grobe Wärmekarten zu verfeinern, Krater präziser zu identifizieren und Fehler bei der Erkennung von Eisschichten zu reduzieren.

Michael Barker, NASA-Experte für Mondtopografie und Projekt-Co-Leiter, merkte an, dass das KI-Modell dabei helfen wird, das Alter verschiedener Mondregionen durch die Identifizierung kleiner, bisher nicht erfasster Krater zu bestimmen und Licht auf umstrittene Fragen zur jüngsten vulkanischen Aktivität zu werfen.

Der praktische Wert des Modells ist direkt mit Wassereis verbunden, das als Hauptziel der Mondexploration gilt. NASA schätzt, dass polare Krater Hunderte Millionen Tonnen Trinkwasser, Sauerstoff und Raketentreibstoff speichern könnten, die für die Versorgung zukünftiger Besatzungen und für Flüge in den tiefen Weltraum notwendig sind.

Juan Bernabe-Moreno betonte, dass zukünftige Durchbrüche nicht von einem einzelnen neuen Instrument kommen werden, sondern von Algorithmen, die das Zusammenspiel vieler Werkzeuge ermöglichen. Der Mond ist zudem bedeutend, da er reich an dem seltenen Helium-3-Isotop für saubere Kernfusion ist und seine Rückseite eine extrem ruhige Umgebung für Teleskope bietet.

NASAIBMMondKünstliche IntelligenzWeltraum
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iOS 27 Update und neue Siri-FunktioneniOS 27 Update und neue Siri-FunktionenHeute, 22:30Daydream-App führt neue Shopping-Funktionen mit Apple Intelligence einDaydream-App führt neue Shopping-Funktionen mit Apple Intelligence einHeute, 22:29Starlink-Internet jetzt auf Verkehrsflugzeugen verfügbarStarlink-Internet jetzt auf Verkehrsflugzeugen verfügbarHeute, 20:25Mechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen DatenMechrevo RTX 5090 Laptop und seine technischen DatenHeute, 19:25Xiaomi stellt Smart Lock 5 Max mit 2K-Kamera und Gesichtserkennung vorXiaomi stellt Smart Lock 5 Max mit 2K-Kamera und Gesichtserkennung vorHeute, 18:52Verbindung zwischen Oppo Find X10 Pro Max und Samsung Galaxy S27 Ultra enthülltVerbindung zwischen Oppo Find X10 Pro Max und Samsung Galaxy S27 Ultra enthülltHeute, 18:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt