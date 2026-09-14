6805 Kilometer barfuß zurückgelegt: Ire bricht Guinness-Weltrekord

Der 34-jährige Ire Eamonn Keaveney hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, nachdem er 6.805,83 Kilometer barfuß von Istanbul nach Irland zurückgelegt hat. Nach einer 369-tägigen Reise erreichte er am 7. März 2026 seine Heimatstadt Claremorris im County Mayo. Dies berichtete Guinness World Records.

Keaveney durchquerte auf seinem Weg die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland, Frankreich, England und Wales. Während der Reise erlitten seine Füße Verletzungen durch Dornen, Glasscherben und Asphalt. Einmal infizierte sich eine Wunde, die er sich beim Entfernen eines Dornenbusches zugezogen hatte, sodass er eine Woche lang pausieren musste.

Dies ist Keaveneys zweiter Rekord im Barfußlaufen. Im Jahr 2016 legte er 2.080,14 Kilometer durch Irland zurück. 2024 brach der Pole Pawel Durakiewicz diesen Rekord mit einem Ergebnis von 3.409,75 Kilometern. Mit seinem neuen Ergebnis hat Keaveney den Rekord nun wieder für sich beansprucht.

Der Reisende erhielt unterwegs auch Unterstützung von der lokalen Bevölkerung. Nachdem er in der Türkei von einem Hund gebissen wurde und ein Krankenhaus für eine Tollwutimpfung suchte, half ihm eine Familie.

Keaveney stellte 2023 auch den Männerrekord für die schnellste Durchquerung Irlands auf einem Einrad auf. Derzeit erholt er sich von seiner langen Reise.