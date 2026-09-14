Wie wachsen Kängurubabys im Beutel der Mutter? Interessante Fakten (Video)

Es gibt sehr interessante Fakten über die Entwicklung von Kängurubabys im Beutel ihrer Mutter. Hier sind sie:

Ein Kängurubaby wird extrem klein geboren. Bei der Geburt ist es etwa so groß wie eine Geleebohne. Es hat noch keine geöffneten Augen und kein Fell. Dennoch krabbelt es mithilfe seiner Vorderbeine durch das Fell der Mutter nach oben, bis es den Beutel erreicht.

Sobald das Junge im Beutel ist, saugt es sich an einer speziellen Zitze fest. Es liegt dort nicht nur einfach herum, sondern setzt einen wichtigen Teil seiner Entwicklung fort und ernährt sich von der Muttermilch.

Auch nachdem es den Beutel verlassen hat, kehrt das Junge zur Mutter zurück. Zum Beispiel kann sich das Junge eines Roten Riesenkängurus bis zu einem Alter von etwa 8 Monaten bei Gefahr im Beutel verstecken. Selbst nach dem endgültigen Verlassen des Beutels ernährt es sich noch eine Zeit lang von der Muttermilch.

Die Milch der Mutter verändert sich je nach Alter des Jungen. Bei Kängurus und einigen anderen Beuteltieren kann die Mutter gleichzeitig Junge unterschiedlichen Alters säugen und für jedes von ihnen Milch mit unterschiedlicher Zusammensetzung produzieren.

Das Erstaunlichste ist, dass eine Kängurumutter die Trächtigkeit „pausieren“ kann. Bis das vorherige Junge den Beutel verlässt, wird die Entwicklung des neuen Embryos in der Gebärmutter vorübergehend gestoppt. Dieses Phänomen nennt man embryonale Diapause.

Ein Kängurubaby verbringt den Großteil seiner Entwicklung nach der Geburt im Beutel. Zum Beispiel ernährt sich das Junge des Westlichen Grauen Riesenkängurus etwa 8,5 Monate lang im Beutel, beginnt dann hinauszuschauen und trinkt auch danach noch weiter Milch.