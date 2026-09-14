In China verbreitet sich die Initiative, Porträts von Wissenschaftlern auf den prominentesten Werbeflächen der Städte zu platzieren.

Dies ist keine bloße Internet-Erfindung. Seit August 2026 werden in Städten wie Heze und Zibo in der Provinz Shandong auf Außenbildschirmen von Einkaufszentren anstelle von kommerzieller Werbung riesige Porträts berühmter chinesischer Wissenschaftler gezeigt. Später wurden ähnliche Initiativen auch in anderen Regionen beobachtet, darunter in den Provinzen Anhui, Innere Mongolei und Henan. Dies teilte die Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie mit.

Auch in einigen U-Bahn-Stationen der Stadt Zhengzhou wurden Werbeflächen für Porträts chinesischer Wissenschaftler und Informationen über sie reserviert. Unter ihnen befinden sich Persönlichkeiten wie Qian Xuesen, der einen großen Beitrag zur Entwicklung von Raketen- und Raumfahrtprogrammen leistete, der Kernphysiker Deng Jiaxian, der Agronom Yuan Longping sowie die Nobelpreisträgerin Tu Youyou.

Im September 2026 gab die Chinesische Vereinigung für Wissenschaft und Technologie bekannt, dass die Porträts von Wissenschaftlern in verschiedenen Städten des Landes auf großen öffentlichen Bildschirmen und in der Verkehrsinfrastruktur gezeigt werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Initiative auch Bildschirme in U-Bahn-Linien, an Flughäfen und Bahnhöfen in der Stadt Jinan genutzt werden.

Das Hauptziel dieser Kampagne ist es, die Rolle der Wissenschaftler in der Gesellschaft hervorzuheben und das Interesse an der Wissenschaft zu fördern. Auf diese Weise erscheinen Vertreter der Wissenschaft an prominenten Orten, die zuvor hauptsächlich für kommerzielle Produkte oder Werbung für Prominente reserviert waren.