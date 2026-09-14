Startaufstellungen für das Duell in Dschidda zwischen Al-Ahli und Pakhtakor bekannt gegeben

Im Rahmen des 1. Spieltags der AFC Champions League Elite, dem prestigeträchtigsten Klubturnier des asiatischen Kontinents, Saudi-Arabienwurden vor dem zentralen Aufeinandertreffen in der Stadt Dschidda alle Geheimnisse gelüftet. Die Startaufstellungen für das intensive Duell zwischen dem berühmten, amtierenden Kontinentalmeister Al-Ahli und dem usbekischen Serienmeister aus Taschkent, Pakhtakor, wurden offiziell bekannt gegeben. In dieser harten und spannenden Begegnung, die um 23:15 Uhr Taschkenter Zeit angepfiffen wird, schicken beide Cheftrainer ihre schlagkräftigsten Formationen auf das Feld.

Bei den Gastgebern stehen der weltbekannte Torhüter Édouard Mendy, der türkische Nationalspieler Merih Demiral, der gefährliche brasilianische Stürmer Galeno und der Star der englischen Premier League, Ivan Toney, von Beginn an auf dem Platz. Die „Löwen“ sind ihrerseits bereit, nicht einfach vor dem saudi-arabischen Giganten zu kapitulieren, sondern durch eine kompakte Defensive und erfahrene Legionäre um Punkte zu kämpfen.

Wie werden Torhüter Otkir Nazarov und die Abwehrreihe den saudi-arabischen Millionen-Stars trotzen? Welchen Vorteil wird das Mittelfeld um Bashar Resan für Pakhtakor bringen und unter welchem Szenario wird dieser nächtliche Kampf verlaufen?

Die furchteinflößende Elf von Al-Ahli: Ivan Toney und Galeno im Angriff

Der saudi-arabische „Königsklub“ setzt von der ersten Minute an auf eine offensive und hochkarätig besetzte Aufstellung:

Sicheres Tor und Abwehrbollwerk: Das Tor wird vom berühmten senegalesischen Schlussmann Édouard Mendy gehütet, während in der Innenverteidigung Merih Demiral, Hamid, Yaslam und Baattia agieren;

Kontrolle im Zentrum: Im Mittelfeld haben Diaby, Gonçalves, Naif und Shamat die Aufgabe, gegnerische Angriffe zu unterbinden und schnelle Gegenstöße einzuleiten;

Tödliches Sturmduo: Als Hauptangriffswaffe der Saudis laufen der brasilianische Magier Galeno sowie der englische Nationalstürmer Ivan Toney auf.

Die Wahl von Pakhtakor: Nazarov, Resan und eine kampfstarke Formation

Der Trainerstab des Klubs aus Taschkent hat die verlässlichsten Spieler ausgewählt, um dem Druck in Saudi-Arabien standzuhalten:

Torhüter und Abwehrreihe: Die Unbezwingbarkeit des Tores ist Otkir Nazarov anvertraut, während in der Defensive Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin und Sherzod Nasrullayev eine Mauer gegen die gegnerischen Stars bilden;

Kampf im Zentrum: Im Mittelfeld werden Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Buriev und Dostonbek Hamdamov einen kompromisslosen Kampf um den Ball führen;

Kreatives Offensiv-Trio: In der vordersten Linie sind Ibragimov, der technisch versierte irakische Mittelfeldspieler Bashar Resan sowie Husayn dafür verantwortlich, gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

Der Test um 23:15 Uhr: Ein Kampf der Taktiken und Punkte

In der Begegnung in der Alinma-Arena in Dschidda werden folgende Faktoren entscheidend sein:

Druck in den Anfangsminuten: Gegen über 60.000 Fans und die stürmischen Angriffe der Gastgeber wird es für die Verteidiger von Pakhtakor entscheidend sein, in den ersten 15-20 Minuten ruhig zu agieren;

Gefahr durch Konter: Die Taschkenter werden versuchen, geordnet zu verteidigen und durch schnelle Gegenangriffe über die Flügel von Bashar Resan und Hamdamov das Tor von Mendy zu gefährden;

Chancen auf Punkte: Auswärts gegen einen zweifachen Kontinentalmeister zu punkten, wäre ein goldwertes Ergebnis für den usbekischen Fußball und das weitere Schicksal von Pakhtakor in der Gruppenphase.

Das zentrale Duell dieses Abends in der ACL Elite wird zu einer großen Prüfung, die zeigt, ob die Spieler aus Taschkent mit den Giganten des Kontinents auf Augenhöhe kämpfen können.

Glauben Sie, dass Pakhtakor mit dieser Aufstellung den saudi-arabischen Giganten Al-Ahli bezwingen und mit Punkten aus Dschidda zurückkehren kann? Können Otkir Nazarov und die Abwehr der „Löwen“ Stars wie Ivan Toney und Galeno vollständig stoppen? Hinterlassen Sie Ihren Tipp und Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des großen Fußballspiels, das um 23:15 Uhr beginnt, mit allen Fans von Pakhtakor und unserem nationalen Fußball!