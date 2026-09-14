Die neue Saison des prestigeträchtigsten asiatischen Klubturniers, der AFC Champions League Elite, begann für die Fans des usbekischen Fußballs mit einem echten Fest und einem historisch bedeutenden Sieg. Im zentralen Duell des 1. Spieltags empfing der FK Neftchi aus Fergana den namhaften irakischen Serienmeister und international erfahrenen Klub Air Force Club. Der Ausgang der Begegnung blieb bis in die letzten Minuten extrem spannend und nervenaufreibend: Islom Ismoilov seine Schützlinge zeigten vor heimischem Publikum eine rundum überzeugende Leistung und sicherten sich am Ende einen wertvollen 1:0-Sieg.

Zum Helden des Spiels wurde der erfahrene montenegrinische Stürmer Zoran Marušić, der nach seiner Einwechslung in der 83. Minute im Luftduell alle überragte. Die hitzige Partie, geprägt von intensiven Zweikämpfen, fünf Gelben Karten und ständigem Druck, unterstrich die großen Ambitionen der Mannschaft aus Fergana auf kontinentaler Ebene. Wie konnten die taktischen Umstellungen des Trainers in der zweiten Halbzeit die gegnerische Abwehr knacken, warum unterlag das irakische Team und wie beeinflusst dieser Sieg die Chancen von Neftchi auf das Weiterkommen?

Der entscheidende Treffer in der 83. Minute: Der Triumph von Zoran Marušić

Die dramatischen Momente, die über das Spiel entschieden:

Ismoilovs goldenes Händchen: Zoran Marušić, der in der 56. Minute für den Brasilianer Yan Medeyros Sasse eingewechselt wurde, veränderte das Tempo des Spiels grundlegend und erzeugte massiven Druck im gegnerischen Strafraum;

Präziser Kopfball: In der 83. Minute führte ein gefährlicher Angriff über die Außenbahn zu einer Flanke, die Marušić per Kopf unhaltbar für den irakischen Torhüter Mohammed Saleh Mejbel im Netz versenkte — 1:0;

Emotionale Explosion: Der vom Tor berauschte montenegrinische Stürmer wurde in der 84. Minute zwar mit einer Gelben Karte verwarnt, doch diese Freude riss das gesamte Stadion von den Sitzen.

Kompromissloser Kampf: Gelbe Karten und eine stabile Defensive

Die Intensität auf dem Platz und die Aufstellungen beider Teams:

Die kampfstarke Startelf von Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46. Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Perica (72. Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88. Anvar G‘ofurov), Yan Medeyros Sasse (56. Zoran Marušić), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao und Francisco Jurani;

Die Hilflosigkeit von Air Force Club: Mohammed Saleh Mejbel, Ruslan Hanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Mohammed Javad Al-Ghadban, Abbas Fawzi Hassan, Saad Abdulameer, Tuisila Kisinda und Ali Saad Jabbar;

Nervöse Momente: Der Schiedsrichter musste in der 59. Minute Stipe Perica und Saed Ahmad Alrosan, in der 63. Minute Muslim Musa sowie in der 81. Minute Bilolxon Toshmirzayev verwarnen;

Weiße Weste: Dank der zuverlässigen Arbeit von Botirali Ergashev und der Abwehrreihe scheiterten alle Versuche der Gäste, den Ausgleich zu erzielen.

Islom Ismoilovs Taktik und ein wichtiger Schritt in der AFC Champions League Elite

Die Bedeutung dieses Sieges für den usbekischen Fußball ist enorm:

Ein glänzender Start in die neue Saison: Das Team aus Fergana sicherte sich gleich im ersten Spiel des wichtigsten asiatischen Klubwettbewerbs 3 Punkte und belegt nun einen Spitzenplatz in der Tabelle;

Taktischer Sieg: Die präzisen Wechsel von Trainer Islom Ismoilov in der zweiten Halbzeit — insbesondere die Einwechslungen von Toshmirzayev, Marušić und G‘iyosov — ermüdeten die gegnerische Abwehr und erzwangen den entscheidenden Fehler;

Zuversicht für die nächste Runde: Dieser Sieg gegen den irakischen Vizemeister, der als eines der stärksten Teams des Kontinents gilt, hat das Selbstvertrauen der Neftchi-Spieler vor den kommenden Runden massiv gestärkt.

Mit diesem heldenhaften Sieg hat der FK Neftchi aus Fergana in der AFC Champions League Elite bewiesen, dass sie zu den Besten gehören und bereit sind, auf dem Weg zum Titel gegen jeden Gegner kompromisslos zu kämpfen.

Wie weit wird Neftchi unter der Leitung von Islom Ismoilov Ihrer Meinung nach in der diesjährigen AFC Champions League Elite kommen? Hat Ihnen das Tor von Zoran Marušić nach seiner Einwechslung und der Spielstil der Mannschaft gefallen? Hinterlassen Sie Ihre Eindrücke und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Sieges stolz mit allen Fans unseres nationalen Fußballs!