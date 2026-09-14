Ranking der „einflussreichsten“ Juden der Welt veröffentlicht

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Ranking der „einflussreichsten“ Juden der Welt veröffentlicht

Die Jerusalem Post hat ihr Ranking der 50 einflussreichsten Juden der Welt für das Jahr 2026 veröffentlicht. Die Liste „50 Most Influential Jews“ umfasst Persönlichkeiten, die in Politik, Wirtschaft, Technologie, Medien und anderen Bereichen großen Einfluss ausüben.

Den ersten Platz belegen der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald TrumpJared Kushner und seine Tochter Ivanka Trump. Die Jerusalem Post hob ihr Engagement für die Freilassung und Rückführung der Geiseln besonders hervor.

Den zweiten Platz belegt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. Die Publikation betonte seinen großen Einfluss auf die israelische Politik und die Zukunft des Landes.

Auf dem dritten Platz steht der ehemalige israelische Militärchef und Politiker Gadi Eisenkot. Die Publikation bezeichnete ihn als einen der möglichen zukünftigen Premierminister Israels.

Unter den Vertretern der Technologiebranche belegen der OpenAI-Chef Sam Altman und Meta-Gründer Mark Zuckerberg ebenfalls einen Spitzenplatz. Sie teilen sich den 9. Rang. Die Jerusalem Post beschrieb sie als Technologieführer, die die Entwicklung der künstlichen Intelligenz maßgeblich beeinflussen.

Im Ranking belegt BlackRock-Chef Larry Fink den 11. Platz, der milliardenschwere Investor Bill Ackman den 16. Platz, Oracle-Mitbegründer Larry Ellison den 17. Platz und Google-Mitbegründer Sergey Brin den 18. Platz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj belegt den 21. Platz. Die Publikation beschrieb Selenskyj als einen Politiker, der nach der russischen Invasion zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden ist. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum belegt den 25. Platz im Ranking.

Den 50. Platz der Liste teilen sich die israelischen Sportler Deni Avdija, Matt Turner, Zach Hyman, Oscar Gloukh und Daniel Peretz.

Donald TrumpBenjamin NetanjahuSam AltmanMark ZuckerbergIsrael
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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