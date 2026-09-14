Daydream-App führt neue Shopping-Funktionen mit Apple Intelligence ein

Die KI-gestützte Mode-Such-App Daydream hat zwei neue Funktionen für iPhone-Nutzer eingeführt, die es ermöglichen, Kleidung aus Fotos in der Galerie zu kaufen und Suchen über Siri durchzuführen. Diese Neuerungen basieren auf den neuesten Entwicklertools von Apple und zielen darauf ab, den täglichen Einkaufsprozess für Nutzer zu vereinfachen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. laut.

Laut TechCrunch ist für die Nutzung dieser Funktionen ein entsprechendes Betriebssystem auf dem Gerät, die Aktivierung von Siri-KI und der Download der Daydream-App erforderlich. Die App ist für iOS-Geräte kostenlos erhältlich und hebt sich durch ihre gezielte Funktionalität von anderen ähnlichen Tools auf dem Markt ab.

Einfache Suche über Fotos und Sprachassistent

Die erste Funktion basiert auf Apples Möglichkeiten zur Erkennung von Bildkontexten. Damit können Nutzer direkt nach Kleidung aus den in ihrer Fotos-App gespeicherten Bildern suchen. Wenn beispielsweise ein Screenshot von Instagram oder Pinterest in die Daydream-App hochgeladen wird, erkennt und trennt sie Pullover, Hosen, Schuhe oder Accessoires in den Bildern.

Mithilfe ihres Katalogs von etwa 3 Millionen Produkten findet die App das Einzelhandelsgeschäft, das genau diesen Artikel verkauft. Wenn das Produkt nicht mehr vorrätig ist, schlägt die App ähnliche Varianten vor. Nutzer können auch Änderungswünsche eingeben, wie etwa: „Ich mag diesen Pullover, aber ich hätte ihn gerne in Rot.“

Siri-Integration und personalisierter Ansatz

Die zweite neue Funktion ist eine Suche in natürlicher Sprache über Siri. Nutzer können Sprach- oder Textanfragen senden, ohne die Daydream-App öffnen zu müssen. Es ist beispielsweise möglich, zu sagen: „Hey, Siri, suche auf Daydream nach einem schönen Anzug für mein Meeting am Montag.“

Die Gründerin und CEO von Daydream, Julie Bornstein, erklärt, dass die Ergebnisse noch präziser und personalisierter sind, wenn Nutzer den Bereich Style Passport ausfüllen, der Informationen zu Größen, bevorzugten Marken, persönlichem Stil und Budget enthält.

Heute entwickeln große Unternehmen wie Google und Amazon sowie kleinere Startups wie Onton und Alta aktiv KI-basierte Shopping-Tools. Die Führung von Daydream betont jedoch, dass vielen visuellen Suchwerkzeugen die nötige Erfahrung im Modebereich fehlt, was oft zu ungenauen oder unzuverlässigen Markenempfehlungen führt, und bewertet die Einzigartigkeit ihres Produkts positiv.