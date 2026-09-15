15-Jähriger überlebt zwei Tage auf gekentertem Boot in Alaska

·11·Welt
15-Jähriger überlebt zwei Tage auf gekentertem Boot in Alaska

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat in der Beringsee vor der Küste des US-Bundesstaates Alaska etwa zwei Tage, also 62 Stunden, auf einem gekenterten Fischerboot überlebt. Dies berichtete AP News.

Derek Parker Ag’naanga war mit seinem 35-jährigen Bruder und seinem Cousin zum Fischen in der Nähe der St.-Lorenz-Insel aufs Meer hinausgefahren. Nachdem das kleine Boot gekentert war, galten alle drei Insassen als vermisst und eine Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet.

Obwohl der Jugendliche in dem kalten Wasser weder Nahrung noch Wasser hatte, kletterte er auf den Rumpf des gekenterten Bootes und hielt sich fest. Ein während der Rettung aufgenommenes Video zeigt ihn in einer gelben Jacke auf dem Boot kniend.

Nachdem ein Flugzeug der US-Küstenwache den Jugendlichen entdeckt hatte, rettete ihn die Besatzung des nahegelegenen Schiffes Northwest Explorer. Der Junge wies Anzeichen von Unterkühlung auf und erhielt warme Kleidung sowie weitere notwendige Hilfe.

Leider kamen sein Bruder und sein Cousin ums Leben. Ihre Leichen wurden ebenfalls während der Sucharbeiten gefunden. Die Untersuchung zur Ursache des Bootsunglücks dauert an.

BeringmeerNorthwest ExplorerUS-KüstenwacheDerek ParkerAlaska
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