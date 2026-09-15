Schwester der bei einem israelischen Angriff getöteten 3-jährigen Rim geboren – Vater gibt Tochter den Namen der verstorbenen Schwester

In der Familie der dreijährigen Rim Ali Badwan, die 2023 im Gazastreifen ums Leben kam, ist ein weiteres Mädchen zur Welt gekommen. Ihr Vater Ali Badwan nannte das Baby Rim. Auf diese Weise lebt der Name seiner verstorbenen Tochter in der Familie weiter.

Rim kam im November 2023 gemeinsam mit ihrem Bruder Toriq ums Leben. Damals war sie etwa drei Jahre alt.

Ein Video, in dem Rims Großvater Khalid Nabhan seine Enkelin liebevoll als „Seele meiner Seele“ bezeichnete, war zuvor in den sozialen Medien weit verbreitet.

Der Name „Rim“ lebt nun durch das neugeborene Mädchen in der Familie weiter.

Ali Badwan erklärte, dass er durch die Namensgebung für seine neugeborene Tochter das Andenken an sein verstorbenes Kind bewahren wollte.

Diese Entscheidung spiegelt den Wunsch der Familie wider, den Namen ihres Kindes nach dem schweren Verlust nicht zu vergessen und sein Andenken über Generationen hinweg zu bewahren.