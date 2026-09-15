Zhuque-2 Rakete bringt erfolgreich zehn Satelliten in den Orbit

Das private chinesische Luft- und Raumfahrtunternehmen LandSpace hat seine Zhuque-2 modernisierte Trägerrakete zu einem weiteren erfolgreichen Flug gestartet. Laut ixbt.com wurden bei dem Start am 15. September um 14:26 Uhr Ortszeit vom kommerziellen Weltraumbahnhof Dunfeyn zehn Satelliten erfolgreich in den Orbit befördert. Dieser wichtige Schritt markiert eine neue Phase für die chinesische kommerzielle Raumfahrt bei der massiven Bildung großer Internet-Konstellationen. Dies berichtet Ixbt.com .

Alle gestarteten Raumfahrzeuge erreichten ihre Zielumlaufbahn und schlossen sich der 19. Polargruppe des Qianfan-Systems an, das auf den Aufbau eines Breitband-Satellitennetzwerks abzielt. Dieser Flug ist der neunte erfolgreiche Versuch der Zhuque-2-Familie. Dieses Beispiel ist jedoch bemerkenswert, da es das erste Mal ist, dass die Rakete für die massenhafte Bereitstellung von Satelliten für eine große Internet-Konstellation eingesetzt wurde.

Die Überlegenheit und historische Bedeutung der Methan-Technologie

Das technologische Hauptmerkmal der Zhuque-2-Rakete ist ihr Antrieb mit Flüssigtreibstoff, genauer gesagt mit einer Mischung aus Methan und Sauerstoff. Im Jahr 2023 war diese Rakete weltweit die erste, die mit einem Methan-Antrieb erfolgreich den Orbit erreichte und damit eine Reihe amerikanischer Konkurrenzprojekte übertraf.

Derzeit stellt LandSpace die modernisierte Zhuque-2-Rakete schrittweise auf einen regulären kommerziellen Betrieb um. Dies stärkt Chinas Position auf dem Markt für Weltraumdienstleistungen und schafft die Grundlage für eine führende Rolle im globalen Wettbewerb.

Zukunftspläne und neue Entwicklungen

Neben den regulären Flügen arbeiten die Spezialisten des Unternehmens intensiv an der Entwicklung der noch größerenRakete. Es wird erwartet, dass das neue Projekt über eine teilweise wiederverwendbare Konstruktion verfügen wird.

Derzeit haben die Tests für die Rückgewinnung und Wiederverwendung der ersten Stufe der Zhuque-3 begonnen. Die Umsetzung dieser Innovationen wird die Kosten für Weltraumflüge erheblich senken und die für den Aufbau großer Satellitenkonstellationen erforderliche Startfrequenz erhöhen.