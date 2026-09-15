Roboter demonstrieren in Warschau (Video)

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Roboter demonstrieren in Warschau (Video)

In der polnischen Hauptstadt Warschau haben fast 30 Roboter demonstriert, um eine Regulierung von künstlicher Intelligenz und Robotik zu fordern. Dies berichtete Reuters.

An der ungewöhnlichen Aktion vor dem Gebäude des polnischen Ministeriums für Digitales am 7. September nahmen humanoide Roboter und Roboterhunde teil. Die Roboter trugen Flaggen und spielten über Lautsprecher verschiedene Slogans ab.

Während der Demonstration wurden Rufe wie „Schützt Arbeitsplätze“, „Es ist Zeit für Regeln“ und „Wartet nicht, reguliert“ laut.

Die Aktion wurde von der Initiative Democratism organisiert. Die Organisatoren wollen die öffentliche Debatte über die Auswirkungen von KI und Robotik auf den Arbeitsmarkt anregen, insbesondere im Hinblick darauf, dass menschliche Arbeitsplätze durch Technologien ersetzt werden könnten.

Der polnische Minister für Digitales, Krzysztof Gawkowski, traf sich ebenfalls mit den Demonstranten und erklärte, dass bereits an einer Regulierung der künstlichen Intelligenz gearbeitet werde.

PolenMinisterium für DigitalesKrzysztof GawkowskiKünstliche IntelligenzRobotik-Demonstration
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