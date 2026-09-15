Der globale militärische Wettbewerb und das Wettrüsten haben die Erdoberfläche verlassen und sich offiziell in die Weiten des Weltraums verlagert. Der US-Luftwaffenminister Troy Meink erklärte in einer Ansprache an die Air and Space Forces Association offen, dass das Pentagon über eine ausreichende Anzahl an Weltraumüberwachungswaffen verfüge, um seine Truppen vor feindlichen Bedrohungen zu schützen. Laut einem Bericht von „Politico“ ist das offizielle Washington durch diese speziellen Systeme im Orbit bereits in der Lage, jeden Angriff eines Gegners direkt im Weltraum abzuwehren. Diese Erklärung steht in engem Zusammenhang mit dem Weltraumsegment des gigantischen Raketenabwehrsystems „Goldene Kuppel“ (Golden Dome), das von US-Präsident Donald Trump angekündigt wurde und dessen Gesamtkosten auf etwa 175 Milliarden Dollar geschätzt werden.

Dieser mehrstufige Verteidigungsschild umfasst land-, see- und weltraumgestützte Waffen und soll bis zum Ende von Trumps zweiter Amtszeit vollständig einsatzbereit sein. Wie der Nachrichtensender „CNN“ berichtet, sind die ersten großen Tests dieses Supersystems für Ende 2028 geplant. Wie genau funktioniert die „Weltraumwaffe“ des Pentagons, gegen wen richtet sich das 175-Milliarden-Dollar-Projekt „Goldene Kuppel“ und wie verändert die Gefahr eines neuen Krieges im All die globale Sicherheit?

„Wir haben Überwachungswaffen im Orbit“: Die sensationelle Erklärung von Troy Meink

Details zur Erklärung der US-Militärführung über die Verteidigungsfähigkeiten im Weltraum:

Existenz orbitaler Verteidigungssysteme: Troy Meink erklärte offiziell vom Podium der US Air and Space Forces Association aus: „Die USA verfügen nun über Weltraumüberwachungswaffen, die in der Lage sind, unsere Streitkräfte im Orbit vor Feinden zu schützen“;

Ausreichendes Arsenal: Das Pentagon betonte, dass Satelliten und militärische Orbitalmodule im All in ausreichender Zahl stationiert seien, um die Truppen am Boden vor jeglichen Raketen- oder Weltraumangriffen zu schützen;

Strategische Wende: Dieses offizielle Eingeständnis bestätigt, dass die USA den Weltraum nicht mehr nur als Bereich für Aufklärung und Kommunikation betrachten, sondern als aktives militärisches Verteidigungs- und Kampfgebiet.

Die 175-Milliarden-Dollar-„Goldene Kuppel“: Donald Trumps Superschild

Die zukünftige Verteidigungsarchitektur der USA:

Historisches Megaprojekt: US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass die Gesamtarchitektur des „Goldene Kuppel“-Systems, das die Raketenabwehr des Landes auf ein neues Niveau heben soll, genehmigt wurde und das Projekt 175 Milliarden Dollar kosten wird;

Dreistufige Barriere: Die „Goldene Kuppel“ vereint landgestützte Basen, Kriegsschiffe auf See und orbitale Waffencluster im Weltraum in einem einzigen Kontrollzentrum;

Auftrag bis zum Ende der zweiten Amtszeit: Präsident Trump fordert nachdrücklich, dieses System bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit vollständig in den Gefechtsdienst zu stellen;

Großer Test 2028: Wie Quellen von „CNN“ enthüllten, sind die ersten globalen Praxistests unter Einbeziehung aller Systemkomponenten für Ende 2028 geplant.

Wettrüsten im Weltraum: Gefahr eines neuen Weltkriegs?

Analyse der neuen Technologien im Orbit und der geopolitischen Konflikte:

Satellitenkrieg: Laser im Weltraum, kinetische Waffen und elektronische Kampfführungssysteme sind darauf spezialisiert, Hyperschallraketen gegnerischer Staaten direkt im Weltraum zu zerstören;

Antwort auf Russland und China: Die massiven Investitionen Washingtons in den Weltraum werden als direkte Antwort auf die Hyperschallwaffen und Weltraumprogramme von Peking und Moskau gewertet;

Schicksal internationaler Weltraumverträge: Die Ausweitung der Waffenstationierung im Orbit stellt die Bestimmungen des grundlegenden Weltraumvertrags von 1967 in Frage und birgt die Gefahr, den Weltraum in ein neues Schlachtfeld für militärische Konflikte zu verwandeln.

Die Äußerung des US-Luftwaffenchefs und die Beschleunigung des 175-Milliarden-Dollar-Projekts zeigen, dass die Menschheit im 21. Jahrhundert in eine neue und gefährliche Ära der extraterrestrischen Aufrüstung eingetreten ist.

Glauben Sie, dass die Stationierung orbitaler Waffen und das 175-Milliarden-Dollar-Projekt „Goldene Kuppel“ die Weltsicherheit garantieren oder im Gegenteil die Gefahr eines neuen globalen Krieges im All weiter verschärfen? Welche Folgen könnte die Umwandlung des Weltraums in ein militärisches Testgelände für die Menschheit haben? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel über Militärwissenschaft und Weltraumtechnologie mit all Ihren Freunden!