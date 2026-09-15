Iran meldet vernichtenden Schlag, Pentagon weist die Aussage zurück

Die Lage in der Straße von Hormus, dem sensibelsten und strategisch wichtigsten Punkt des Nahen Ostens, steht kurz vor einer globalen Energiekatastrophe. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) gab offiziell bekannt, dass der Supertanker „El Gaia“, der versucht hatte, ein gesperrtes Gebiet südlich der Meerenge zu durchqueren, auf Seeminen gelaufen sei und nach einer gewaltigen Explosion in Flammen aufgegangen sei. Laut iranischer Seite blieben Löschversuche an dem riesigen Schiff erfolglos. Das US-Zentralkommando (CENTCOM) wies diese Darstellung Teherans jedoch scharf zurück und behauptete, der Tanker sei nicht auf eine Mine gelaufen, sondern bereits im letzten Monat durch einen iranischen Raketentreffer außer Gefecht gesetzt worden und am Wochenende nach einem Drohnenangriff vor der Küste Omans abgeschleppt worden.

Bevor der Konflikt eskalierte, wurde ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssigerdgas (LNG) über diese Route transportiert; mittlerweile ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Welche Wahrheit verbirgt sich hinter dem Informationskrieg zwischen Washington und Teheran, was beinhalten die 7 Bedingungen Irans für die Wiederaufnahme des Transits und werden die Kraftstoffpreise neue Rekorde erreichen?

Das Schicksal des Supertankers „El Gaia“: Minenexplosion oder Drohnenangriff?

Widersprüchliche Aussagen der Parteien zum Vorfall in der Meerenge:

Die offizielle Meldung der IRGC: Das iranische Militär gab bekannt, dass der Supertanker „El Gaia“ beim Versuch, ein gefährliches Sperrgebiet südlich der Meerenge zu durchqueren, auf Seeminen gelaufen sei, woraufhin ein schweres Feuer ausbrach, das nicht gelöscht werden konnte;

Die Dementi des Pentagons: Das US-Zentralkommando bezeichnete diese Informationen als falsch und betonte, dass das Schiff bereits im Vormonat durch einen iranischen Raketenangriff beschädigt wurde und am Wochenende nach einem Drohnenangriff nahe Oman von regionalen Verbündeten abgeschleppt wurde;

Informationskonflikt: Während beide Seiten ihre Positionen verteidigen, bleibt der maritime Handelsweg durch die Meerenge in höchster Gefahr.

20 Prozent des Weltöls in Gefahr: Handelsweg gelähmt

Krise in einer für die Weltwirtschaft lebenswichtigen Passage:

Der Verlust der strategischen Meerenge: Vor der Eskalation der Spannungen verlief fast ein Fünftel (20 Prozent) der weltweiten Ölversorgung und des Flüssigerdgases (LNG) genau durch die Straße von Hormus;

Verkehr auf ein Minimum gesunken: Aufgrund militärischer Bedrohungen, hoher Versicherungskosten und Angriffe ist die Zahl der Tanker und Gastanker, die diese Route nutzen, auf wenige Einheiten geschrumpft;

Panik am Markt: Es drohen Unterbrechungen der Rohstofflieferketten auf den Ölmärkten, und die Preise für Kraftstoff und Energie stehen kurz vor einem steilen Anstieg.

Trumps Belagerung und die 7 Bedingungen Irans

Politischer Druck und Handelskrieg zwischen Washington und Teheran:

Trumps Seeblockade: Mitte letzten Monats hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass die Meerenge für die Schifffahrt offen sei, jedoch eine Seeblockade gegen die Islamische Republik Iran verhängt wurde;

Teherans 7 Forderungen: Wie iranische Staatsmedien berichten, hat Teheran über Vermittler 7 strikte Bedingungen an Washington gestellt, um den Transit wieder aufzunehmen;

Gescheiterte Vereinbarung: Obwohl beide Seiten im Juni ein Memorandum unterzeichnet hatten, das den Weg zum Frieden ebnen sollte, brachen die Beziehungen drei Wochen später nach dem Beschuss von Handelsschiffen erneut ab und ein Austausch von Raketenschlägen begann;

Wirtschaftliche Isolation und Arakchis Antwort: Während Trump den Iran mit strikter wirtschaftlicher Isolation und militärischer Gewalt bedroht, bewertete der iranische Außenminister Abbas Araghchi die Aussagen des US-Führers als Eingeständnis, dass Washington in diesem Konflikt verloren hat.

Der zunehmende Seekrieg und der energetische Druck rund um die Straße von Hormus bilden eine neue Mauer der Krise für die globalen Märkte.

Glauben Sie, dass Donald Trump den Iran durch eine wirtschaftliche Blockade zum Einlenken zwingen kann, oder wäre eine Schließung der Straße von Hormus ein härterer Schlag für die USA und die westliche Wirtschaft? Welche Seite sagt im Fall des Supertankers „El Gaia“ die Wahrheit? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen aufsehenerregenden Artikel über Weltenergie und Ölsicherheit mit all Ihren Freunden und Beobachtern internationaler Ereignisse!