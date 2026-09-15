Der ehemalige spanische Kapitän Alvaro Morata hat erklärt, dass der Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, den prestigeträchtigsten individuellen Preis im Weltfußball – den Ballon d'Or – verdient hat. Der erfahrene Stürmer lobte die Leistungen seines jungen Teamkollegen auf dem Platz und seine Dominanz im europäischen Fußball. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com sprach der Stürmer des AC Mailand, Alvaro Morata, in einem Interview mit Cadena COPE über die Kandidaten für den Weltfußballer des Jahres. Er betonte besonders, dass sein Nationalmannschaftskollege Lamine Yamal eine für sein Alter außergewöhnliche Reife besitzt.

Junges Talent und professionelle Einstellung

Nach Moratas Meinung hat der junge spanische Fußballer die höchste Anerkennung voll und ganz verdient. Der erfahrene Stürmer stellte Yamal auf eine Stufe mit Weltstars wie Rodri, Khvicha Kvaratskhelia und Kylian Mbappé.

Morata betonte zudem, dass die unermüdliche Arbeitsmoral und die professionelle Einstellung des jungen Flügelspielers im Training oft von vielen übersehen werden. Ihm zufolge ist Yamal bei der Analyse und Vorbereitung auf Spiele viel klüger und fleißiger, als die Leute denken.

Historische Ergebnisse und die Zukunft

Beide Spieler standen erstmals im September 2023 in einem Spiel gegen Georgien gemeinsam auf dem Platz. Damals erzielte Yamal sein Debüttor für die Nationalmannschaft, während Morata einen Hattrick erzielte. Seitdem haben sie 15 Spiele gemeinsam für die Nationalmannschaft bestritten.

Bis heute hat das Eigengewächs des FC Barcelona bereits acht große Titel gewonnen. Dazu gehören nationale Trophäen, die in der Saison 2024–2025 errungen wurden. Zudem wurde Yamal zum jüngsten Spieler der Geschichte, der die prestigeträchtigsten internationalen Titel gewann, nachdem er bei der Euro 2024 und in der Nations League triumphierte.

Es wird berichtet, dass der Gewinner des Ballon d'Or 2026 am 26. Oktober bei einer feierlichen Zeremonie in London bekannt gegeben wird. Yamals Aufnahme in die 30-köpfige Shortlist bestätigt erneut, dass er einer der Hauptanwärter auf diese prestigeträchtige Auszeichnung ist.