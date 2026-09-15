Xiaomi stellt die neue Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm vor

Xiaomi hat sein Sortiment an Wearables erweitert und nimmt ab sofort Vorbestellungen für die Xiaomi Watch S5 41mm entgegen, die sich durch ein kompaktes und leichtes Design auszeichnet. Laut ixbt.com zieht das im klassischen Armbanduhr-Stil gehaltene Gerät durch sein elegantes Erscheinungsbild und moderne Funktionen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Einer der Hauptvorteile der neuen Smartwatch sind ihre Abmessungen und ihr Gewicht. Das Gerät wiegt nur 36 Gramm und das Gehäuse ist 0,99 cm dünn. Optisch überzeugt das Modell durch eine weiße Keramiklünette und eine 24-fach facettierte Krone im Diamantschliff, was ihm ein besonders attraktives Aussehen verleiht.

Technische Möglichkeiten und Xiaomi HyperOS

Das Gerät läuft unter dem Betriebssystem Xiaomi HyperOS. Die Software wurde entwickelt, um Nutzer im Alltag und beim Sport zu unterstützen. Das System kann unter anderem Empfehlungen zur körperlichen Belastung geben, den Kalorienverbrauch überwachen und den für Frauen wichtigen Menstruationszyklus verfolgen.

Zudem verfügt die Uhr über eine Funktion, die vor hoher UV-Strahlung warnt. Dieses Feature ist wichtig, um die Gesundheit bei Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Spazierengehen oder anderen Sportarten im Freien zu schützen.

Akkulaufzeit und Marktposition

Ein weiterer Aspekt, der Technikbegeisterte freuen dürfte, ist die lange Akkulaufzeit. Laut Hersteller kann die Xiaomi Watch S5 41mm mit einer einzigen Ladung bis zu 14 Tage lang betrieben werden. Dies erspart den Nutzern das tägliche Aufladen der Uhr.

Es sei daran erinnert, dass neben dieser kleineren Version auch Vorbestellungen für die kabellosen Xiaomi REDMI Buds 8S gestartet wurden, deren Verkauf für den 22. September geplant ist. Die kompakte Watch S5 41mm wird voraussichtlich zeitgleich mit der Flaggschiff-Serie Xiaomi 18 Pro auf den Markt kommen. Zuvor war bereits die größere 46-mm-Version dieser Modellreihe veröffentlicht worden.