Zwei Touristik-Polizistinnen nach Tanz mit Blogger in Astana entlassen (Video)

In der kasachischen Hauptstadt Astana wurden zwei Touristik-Polizistinnen entlassen, nachdem ein Video von ihnen mit dem ägyptischen Reiseblogger Ahmed Haggagovich aufgetaucht war. Dies berichtete Astana TV.

Das in den sozialen Medien verbreitete Video zeigt, wie die beiden Beamtinnen in Polizeiuniform in der Nähe des Einkaufs- und Unterhaltungszentrums „Khan Shatyr“ gemeinsam mit dem Blogger tanzen. In einer Szene hebt der Blogger eine der Beamtinnen hoch und dreht sie im Kreis.

Nachdem das Video viral ging, leitete die Polizeiabteilung der Stadt Astana eine interne Untersuchung ein. Die Ergebnisse ergaben, dass die Beamtinnen während ihres Dienstes gegen die Dienstethik und die Verhaltensregeln für Polizeipersonal verstoßen haben. Daraufhin wurden beide aus dem Polizeidienst entlassen.

Die Polizeiabteilung betonte, dass Beamte während des Dienstes und in Uniform stets professionelle Distanz wahren und die festgelegten Verhaltensstandards einhalten müssen.