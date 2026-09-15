Warum wurde Rodri nicht in den Kapitänsrat des FC Barcelona aufgenommen?

Der erfahrene Mittelfeldspieler Rodri, der mit großen Erfolgen zum FC Barcelona stieß, wurde nicht in die offizielle Liste der Mannschaftskapitäne aufgenommen. Obwohl dies viele überraschte, zeigt es, dass Cheftrainer Hansi Flick und die internen Regeln der Kabine auf spezifischen Kriterien basieren. Goal.com berichtet darüber.

Wie The Athletic berichtet, hat der FC Barcelona offiziell seine fünf Kapitäne für die Saison 2026/27 bekannt gegeben. Traditionell ernannte Cheftrainer Hansi Flick Raphinha und Pedri direkt zu den Hauptführungsspielern. Für die verbleibenden drei Plätze wurde innerhalb der Mannschaft eine Abstimmung durchgeführt.

Laut den Abstimmungsergebnissen erhielten Eric Garcia, Frenkie de Jong und der 19-jährige Lamine Yamal den Kapitänsstatus. Besonders die Aufnahme des jungen Talents Lamine Yamal in diese Gruppe und das Fehlen von Rodri, der von Manchester City kam, sorgten bei Fans und Experten für hitzige Diskussionen.

Für das Kapitänsamt zählt nicht die Erfahrung, sondern die Vereinszugehörigkeit

Obwohl Rodri Weltmeister ist und für 76,5 Millionen Euro zum katalanischen Klub wechselte, werden die Kapitäne laut den internen Regeln des Teams hauptsächlich nach der Dauer der Vereinszugehörigkeit und der Zeit der Zusammenarbeit mit dem Personal bestimmt. Während Lamine Yamal bereits seit drei Spielzeiten für die erste Mannschaft spielt, kam Rodri erst im Juli/August ins Camp Nou.

Obwohl er keine offizielle Binde trägt, ist Rodris Einfluss auf die Mannschaft bereits spürbar. Trainer Hansi Flick lobte die Aktionen des erfahrenen Fußballers nach dem Spiel gegen Valencia. Er betonte, dass Rodri dem Team Struktur verleiht und das Spiel sowohl auf als auch neben dem Platz organisiert.

Rodri hat seine Führungsqualitäten bereits außerhalb des Platzes unter Beweis gestellt. Nachdem seine Worte an seinen Teamkollegen Pau Cubarsí während des Spiels gegen Valencia übertragen wurden, rief der Spieler sofort den Valencia-Kapitän José Gayà an, um sich zu entschuldigen, und gab nach dem Sieg in der Champions League eine öffentliche Erklärung ab.

Interne Quellen des Vereins geben an, dass Rodri derzeit als wichtiger Mentor für den jungen defensiven Mittelfeldspieler Marc Bernal fungiert. Sie spielten gemeinsam in den Begegnungen gegen Feyenoord und Levante, um Erfahrungen auszutauschen, und obwohl Rodri kein offizieller Kapitän ist, entwickelt er sich zu einem wahren Anführer der Mannschaft.