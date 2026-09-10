Zelenskyjs Flugzeug durch Drohne gefährdet

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Zelenskyjs Flugzeug durch Drohne gefährdet

Ein Flugzeug, das den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beförderte, war während der Startvorbereitungen von Moldau nach Norwegen einer Drohnengefahr ausgesetzt. Dies teilte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre dem norwegischen Rundfunk NRK mit.

„Sein Flugzeug stand kurz vor einer Kollision mit einer Drohne, als es von Moldau abheben sollte. Das ist die Realität, in der er lebt“, sagte Støre.

Der Ministerpräsident machte jedoch keine Angaben dazu, wie nahe die Drohne dem Flugzeug kam oder woher sie stammte. Später stellte das Büro des norwegischen Ministerpräsidenten klar, dass die Drohnengefahr im moldauischen Luftraum den Flug von Selenskyj nach Oslo verzögert habe. Wie nahe die Drohne dem Flugzeug war, ist derzeit unbekannt.

Auch die moldauischen Behörden bestätigten, dass der Luftraum des Landes am 8. September wegen einer Drohnengefahr vorübergehend gesperrt war. Aus diesem Grund wurden mehrere Flüge am Flughafen Chișinău verspätet. Selenskyjs Flugzeug setzte seinen Flug fort, nachdem die Gefahr beseitigt worden war.

Berichten zufolge stürzte eine der Drohnen, die in den moldauischen Luftraum eingedrungen war, auf ein Feld im Bezirk Rîșcani und verursachte einen Brand. Eine weitere Drohne drang in den rumänischen Luftraum ein.

Der ukrainische Präsident traf am Abend des 8. September in Oslo ein. Er nahm an der Beerdigung von König Harald V. von Norwegen teil.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob die Drohne gezielt auf Selenskyjs Flugzeug gerichtet war oder ob es sich um einen Zufall handelte. Einige Informationen der ukrainischen Seite bewerteten die Gefahrenstufe für Selenskyjs Flugzeug etwas anders als die Erklärung des norwegischen Ministerpräsidenten.

SelenskyjDrohneMoldauNorwegenFlugzeugOsloSicherheit
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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