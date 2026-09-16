6-Tore-Drama von Arsenal: Liverpool wirft Tottenham aus dem Pokal

In England ging ein weiterer intensiver und torreicher Abend im Pokal zu Ende. In den zentralen Duellen des Ligapokals lösten die beiden Giganten der Premier League, Liverpool und Arsenal, souverän das Ticket für die nächste Runde. Im Spitzenspiel an der Anfield Road empfingen die Reds den Londoner Klub Tottenham und gewannen mit 3:1. Tore von Alexis Mac Allister, Cody Gakpo und dem eingewechselten Dominik Szoboszlai sicherten den Sieg für die Gastgeber, während der einzige Treffer von Conor Gallagher für die Gäste die Niederlage der Spurs nicht verhindern konnte.

Gleichzeitig inszenierten die Schützlinge von Mikel Arteta ein wahres Torspektakel auf dem Platz von Ipswich und sicherten sich einen deutlichen 4:2-Sieg. Besonders der Doppelpack des jungen Talents Max Dowman (7. und 47. Minute) sowie die Tore von Noni Madueke und Mikel Merino entschieden das Schicksal der Partie. Beide Giganten nahmen große Rotationen in ihren Aufstellungen vor und testeten neue Namen, die sowohl Experten als auch Fans überraschten. Doch an welcher Schwachstelle packte Liverpool Tottenham, welche Sensation zeigte der junge Dowman bei Arsenal und welche Teams bleiben die Hauptanwärter auf den Titel im Ligapokal?

Tottenham an der Anfield Road deklassiert: 3:1 und der entscheidende Schlusspunkt durch Szoboszlai

Die heißesten Momente des intensiven Duells in Liverpool:

21. Minute — Schneller Schuss von Mac Allister: Der argentinische Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister brach Mitte der ersten Halbzeit das Patt und brachte Liverpool in Führung (1:0);

54. Minute — Eiskalter Abschluss von Gakpo: Die nach der Pause gestärkten Reds erhöhten den Druck und Cody Gakpo verdoppelte den Spielstand (2:0);

69. Minute — Spannung durch Gallagher: Conor Gallagher erzielte ein Tor für Tottenham, verkürzte den Rückstand und brachte kurzzeitig Spannung in die Partie (2:1);

90.+1 Minute — Schöner Schlusspunkt durch Szoboszlai: Der in der 62. Minute eingewechselte Dominik Szoboszlai traf in der Nachspielzeit ins Netz und zerstörte alle Hoffnungen der Londoner (3:1).

6-Tore-Spektakel in Ipswich: Super-Doppelpack von Dowman

Details zum intensiven Auswärtsangriffsspiel von Arsenal:

7. und 47. Minute — Dowman-Benefiz: Das junge Talent der Gunners, Dowman, agierte zu Beginn beider Halbzeiten präzise, schnürte einen Doppelpack und wurde zum Helden des Spiels;

Meisterwerke von Madueke und Merino: Dank der Tore von Noni Madueke (16. Minute) und Mikel Merino (58. Minute) bauten die Gäste ihre volle Dominanz über den Gegner aus;

Widerstand der Gastgeber: Die Tore von Mehmeti (62.) und Akpom (90.+1) für Ipswich dienten lediglich der Ergebniskosmetik (2:4);

Integration neuer Namen: Der Einsatz von hochkarätigen Spielern wie Kepa Arrizabalaga, Viktor Gyökeres, Bruno Guimarães und Martín Zubimendi in beiden Teams unterstrich die Tiefe des Kaders der Gunners.

Das Pokalfundament der Giganten: Zwei verschiedene Schicksale

Die Aussichten für die nächste Runde im englischen Ligapokal:

Liverpool und Arsenal in der nächsten Runde: Beide Anwärter setzen trotz Rotation ihren mutigen Weg Richtung Titel fort, nachdem sie in der anstrengenden Herbstsaison Englands Siege einfuhren;

Bleibt Tottenham wieder ohne Titel?: Für die Spurs, die früh aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, wurde die erste Titelchance der Saison vertan, was den Druck innerhalb des Teams weiter erhöht;

Trainer-Rotation hat funktioniert: Durch die Einbindung junger Spieler in die Startelf konnten beide Trainer den Kampfgeist ihrer Kader stärken.

Diese souveränen Siege von Liverpool und Arsenal beweisen einmal mehr, dass der Kampf um die englischen Pokale in dieser Saison intensiver und kompromissloser denn je verläuft.

Welches Team hat Ihrer Meinung nach vor dem Hintergrund der starken Leistungen von Liverpool und Arsenal die besten Chancen, den englischen Ligapokal in diesem Jahr zu gewinnen? War die Taktik des Cheftrainers oder waren Kaderprobleme der Grund für das frühe Ausscheiden von Tottenham gegen einen der Hauptkonkurrenten? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des torreichen Fußballabends in England mit allen Fußballfans und Freunden!