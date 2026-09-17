4,5 Millionen Dollar Brautpreis und geplatzte Hochzeit: Justin Sun verklagt berühmte Schauspielerin Jing Tian

Ein beispielloser privater und finanzieller Skandal erschüttert die Welt der Kryptowährungen und das asiatische Showgeschäft. Der 35-jährige chinesische Milliardär Justin Sun (Sun Yuchen), Gründer des berühmten „Tron“-Blockchain-Netzwerks, Berater der Kryptobörse „Huobi“ (HTX) und Besitzer eines Vermögens von 8,5 Milliarden Dollar, hat offiziell Klage gegen die bekannte Schauspielerin, den 38-jährigen Star aus „Kong: Skull Island“ und „The Great Wall“, Jing Tian, sowie deren Eltern eingereicht. Laut einem Bericht des renommierten „The Wall Street Journal“ (WSJ) fordert der Milliardär nach dem Scheitern der Hochzeitspläne die Rückzahlung des als traditioneller Brautpreis an die Familie der Schauspielerin überwiesenen Bargeldes in Höhe von 30 Millionen Yuan (ca. 4,5 Millionen US-Dollar) in voller Höhe zurück.

Justin Sun enthüllte, dass er im Januar 2026 um die Hand des Stars angehalten hatte, in den er seit seiner Studienzeit verliebt war, und dass er für das erste Date ein ganzes Kino gemietet hatte, um mit ihr den Animationsfilm „Zoomania 2“ zu sehen – eine Bedingung der Schauspielerin. Doch als die Schauspielerin kurz vor der Hochzeit zusätzlich eine hohe Summe für eine Leihmutterschaft in den USA forderte, lehnte der Milliardär dies ab, woraufhin die Verlobung platzte. Das Studio der Schauspielerin erklärte daraufhin, dass der Ruf des Stars nicht für persönliche Interessen missbraucht werden dürfe und alles rechtlich geklärt werde.

Warum landete die alte chinesische Tradition des „Brautpreises“ vor Gericht, wird die Familie der Schauspielerin die 4,5 Millionen Dollar zurückzahlen und wie sehr hat dieser Prozess den Milliardär erschüttert, der eine an die Wand geklebte Banane für 6,2 Millionen Dollar kaufte?

„Kinomiete und 30 Millionen Yuan“: Wie begann die Liebesgeschichte?

Details der Beziehung zwischen Justin Sun und Jing Tian:

Liebe seit der Studienzeit: Der Milliardär veröffentlichte einen Beitrag im sozialen Netzwerk „X“ mit dem Titel „Meine Geliebte Jing Tian“ und gestand, dass er seit seiner Studienzeit in die Schauspielerin verliebt war;

Komplette Kinomiete: Beim ersten Date mietete Sun auf Wunsch der Schauspielerin den gesamten Kinosaal, damit sie den Film „Zoomania 2“ zu zweit ansehen konnten;

Der Heiratsantrag im Januar 2026: Der 35-jährige Milliardär machte der 38-jährigen Schauspielerin einen Heiratsantrag, woraufhin das Brautgeschenk – der Brautpreis – auf das Konto ihrer Eltern überwiesen wurde;

Astronomischer Rekord beim „Brautpreis“: Obwohl der übliche Brautpreis in China 100.000 bis 200.000 Yuan beträgt, überwies Sun, um zu beeindrucken, bar 30 Millionen Yuan (4,5 Mio. $) an die Familie.

„Leihmutterschaft und abgekühlte Beziehung“: Was war der Auslöser des Streits?

Die vom Milliardär vor Gericht genannten Gründe:

Zusätzliche finanzielle Forderung: Justin Sun behauptet, dass Jing Tian nach der Verlobung eine weitere hohe Summe für eine Leihmutterschaft in den USA gefordert habe;

Das Ende der Beziehung: Nachdem der Krypto-Magnat diese Forderung abgelehnt hatte, brach die Schauspielerin den Kontakt vollständig ab und die Hochzeitspläne scheiterten;

Die Klage vor Gericht: Sun, dessen Absichten nicht erfüllt wurden, fordert nun rechtlich die Rückzahlung der 30 Millionen Yuan bis auf den letzten Cent von den Eltern der Braut;

Position des Studios der Schauspielerin: Die Vertreter von Jing Tian gaben eine offizielle Erklärung ab, in der sie betonten, dass der einwandfreie Ruf der Künstlerin nicht für eigennützige Zwecke missbraucht werden dürfe und alle Prozesse vor Gericht geklärt würden.

Wer sind die Protagonisten?: Ein 8,5-Milliarden-Krypto-Genie und ein Hollywood-Star

Status und Hintergrund der Konfliktparteien:

Justin Sun (Sun Yuchen): Gründer der Tron-Plattform, Eigentümer von Rainberry; laut Forbes beträgt sein Vermögen 8,5 Milliarden Dollar;

Meister der Aufsehen erregenden Käufe: Sun sorgte im November 2024 weltweit für Aufsehen, als er bei einer Sotheby's-Auktion das Werk „Comedian“ des Künstlers Maurizio Cattelan – eine einfache, mit Klebeband an die Wand geklebte Banane – für 6,2 Millionen Dollar kaufte;

Jing Tian: Eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Chinas, die Hauptrollen in Blockbustern wie „Warring States“, „From Vegas to Macau“, „Police Story“, „The Great Wall“ sowie dem Hollywood-Film „Kong: Skull Island“ spielte.

Die alte chinesische Tradition des Brautpreises trifft auf Milliardenvermögen und das Leben von Hollywood-Stars und wird zu einem der teuersten privaten Gerichtsverfahren in der asiatischen Geschichte.

Was denken Sie: Hat der Krypto-Milliardär recht, wenn er nach dem Scheitern der Hochzeit die Rückzahlung des 4,5-Millionen-Dollar-Brautpreises fordert, oder ist das ein für einen Mann unangemessener Schritt? Sollte die Familie der Schauspielerin diesen riesigen Betrag gemäß chinesischer Tradition und Gesetzen zurückgeben? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese skandalöse Detektivgeschichte aus dem Leben der Stars und Milliardäre mit all Ihren Freunden und Bekannten!