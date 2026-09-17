Vinícius Júnior besorgt über Konkurrenz und seine Form bei Real Madrid

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Vinícius Júnior besorgt über Konkurrenz und seine Form bei Real Madrid

Real Madrid-Stürmer Vinícius Júnior hat sich kritisch zu seinen Ergebnissen und Leistungsproblemen zu Beginn der aktuellen Saison geäußert. Der Platz des Brasilianers in der Startelf steht erstmals unter ernsthaftem Konkurrenzdruck und Zweifel, da seine Effizienz auf dem Platz drastisch gesunken ist. Dies berichtet Goal.com .

Laut Berichten der Zeitung AS hat Vinícius in 598 Minuten nur ein einziges Tor erzielt. Obwohl er drei Vorlagen gegeben hat, entsprechen seine Statistiken nicht den hohen Standards seiner Teamkollegen, was im Trainerstab für Diskussionen sorgt.

Der Spieler räumte die Schwierigkeiten zu Saisonbeginn auf seinem Social-Media-Account ein und wandte sich an die Fans. In seiner Nachricht schrieb er: "Die Tore werden zurückkehren... Ich kann nicht weiterhin so viele Chancen vergeben".

Kylian Mbappé und der Druck durch junge Talente

Die Ankunft von Kylian Mbappé bei Real Madrid hat die Dynamik im Angriff des Teams völlig verändert. Der französische Stürmer startete brillant in die Saison, erzielte acht Tore in seinen ersten sieben Spielen und wurde damit zu einem unantastbaren Spieler in der Startelf.

Obwohl der Trainer anfangs versuchte, die Spielzeit zwischen den beiden Stars gleichmäßig zu verteilen, hat sich das Blatt in letzter Zeit gewendet. Vinícius wurde gegen Elche bereits in der 68. Minute ausgewechselt; dies war das dritte Spiel in Folge, in dem er vor dem Schlusspfiff vom Platz musste.

Ein weiterer Faktor, der die Situation erschwert, ist das Auftauchen junger Talente. Im Spiel gegen Elche wurde der junge Spieler Yan Diomande auf dem linken Flügel eingesetzt – Vinícius' bevorzugte Position –, was eine zusätzliche Bedrohung für den Status des Brasilianers darstellt.

Unter diesen Wettbewerbsbedingungen muss Vinícius Júnior hart arbeiten, um seine optimale Form wiederzufinden und seinen Platz in der Startelf zu sichern. Das Team hat in dieser Saison noch entscheidende Spiele vor sich.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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