Yassine Bounou zeigt weiteren Super-Save in Saudi-Arabien

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Yassine Bounou zeigt weiteren Super-Save in Saudi-Arabien

Am siebten Spieltag der Saudi Pro League zog Al-Hilal-Torhüter Yassine Bounou mit einer weiteren Glanzleistung die Aufmerksamkeit auf sich. Im Spiel gegen Al-Taawoun stellte der erfahrene marokkanische Torhüter sein Können erneut unter Beweis und trug maßgeblich zum deutlichen 6:0-Sieg seines Teams bei. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Wie ixbt.com und Sportmedien berichten, feuerte ein Spieler der Gastgeber während der Partie einen strammen Schuss von außerhalb des Strafraums ab. Als der Ball mit hoher Geschwindigkeit auf das Tor zuraste, gelang es Bounou mit extremer Schnelligkeit, ihn abzuwehren und die Fans zu begeistern.

Super-Save und Anerkennung der Liga

Diese Szene blieb nicht unbemerkt. Die Organisatoren der Roshn Saudi Pro League kürten Yassine Bounous Parade zur besten des Spieltags. Experten lobten das Stellungsspiel des Torhüters und seine Fähigkeit, den Ball aus einer extrem schwierigen Position zu parieren.

Diese zuverlässige Leistung beschränkt sich nicht nur auf ein Spiel. Bounou hat sich als einer der sichersten Torhüter der saudi-arabischen Meisterschaft etabliert, und seine Aktionen verleihen der Defensive von Al-Hilal zusätzliche Stabilität.

Erinnerungen an die Weltmeisterschaft

Das Können des marokkanischen Fußballers ist den Fans bestens bekannt. Er wurde weltweit berühmt für ähnliche Wunderparaden während des Achtelfinals der letzten Weltmeisterschaft in Katar gegen die spanische Nationalmannschaft.

Bei jenem Turnier wurde Bounou zu einem der Hauptakteure, als er im Elfmeterschießen und während des Spiels entscheidende Bälle hielt und der marokkanischen Nationalmannschaft zu einem historischen Ergebnis verhalf. Nun zeigt er dieses Niveau weiterhin im Trikot von Al-Hilal.

Experten betonen, dass solche entscheidenden Paraden und konstanten Leistungen den Status des Torhüters im Verein weiter festigen. Yassine Bounou beweist in jedem Spiel seine Klasse und bleibt einer der größten Stars auf den saudi-arabischen Plätzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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