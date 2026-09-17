„Neue Waffe!“: Pentagon kauft Raketen zur Zerstörung beweglicher Ziele

In einer Zeit, in der globale militärische Spannungen und die Sicherheit maritimer Handelswege in den Vordergrund gerückt sind, hat das US-Verteidigungsministerium einen bedeutenden strategischen Vertrag unterzeichnet, der die Schlagkraft der Bodentruppen auf ein grundlegend neues Niveau heben wird. Laut Informationen auf offiziellen Pentagon-Ressourcen hat das US-Militär 1,2 Milliarden Dollar für die Anschaffung der „Precision Strike Missile Increment 2“ (PrSM Inc 2)-Systeme bereitgestellt, die als ballistische Raketen der nächsten Generation für die Armee gelten. Der milliardenschwere Vertrag für die Produktion und die anfängliche Gefechtsbereitschaft dieser Waffen wurde an den führenden US-Rüstungskonzern Lockheed Martin vergeben.

Obwohl die genaue Anzahl der bestellten Munition geheim gehalten wird, ist der Abschluss des Projekts für September 2031 geplant. Der entscheidende Aspekt, der die Aufmerksamkeit von Militärexperten auf sich gezogen hat, ist, dass diese modernisierte ballistische Rakete dank ihres neuen Mehrkanal-Suchkopfes zu einem „Schiffskiller“ geworden ist, der nicht nur bewegliche Bodenziele, sondern auch riesige Kriegsschiffe mit einem einzigen Schlag zerstören kann. Wie das einflussreiche Militärmagazin „The War Zone“ (TWZ) betont, plant die US-Armee im Haushaltsentwurf für 2027 eine Erhöhung der Beschaffung dieser Waffe um satte 950 Prozent, da sie die veralteten ATACMS-Systeme vollständig ersetzen soll.

Wie wird die neue 1,2-Milliarden-Dollar-Rakete des Pentagons das Kräfteverhältnis auf den Weltmeeren verändern, wie stark werden die Fähigkeiten der HIMARS- und M270-Systeme zunehmen und in welcher Region beabsichtigen die USA hauptsächlich, diese Waffe einzusetzen?

1,2 Milliarden Dollar für Lockheed Martin: Die wichtigsten Details des Vertrags

Die auf der offiziellen Pentagon-Website veröffentlichten Vertragsbedingungen:

1,2 Milliarden Dollar Finanzierung: Das US-Verteidigungsministerium hat die Produktion eines hochpräzisen ballistischen Systems der neuen Generation für die Bedürfnisse der Armee vollständig finanziert;

Lockheed Martin Monopol: Die Aufgabe, die Raketen zu entwickeln und in volle Gefechtsbereitschaft zu versetzen, wurde dem Giganten des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes übertragen;

Geheime Stückzahl und Zeitplan: Obwohl die genaue Anzahl der an die Armee zu liefernden Raketen nicht bekannt gegeben wurde, sollen alle technischen Arbeiten und Tests bis September 2031 abgeschlossen sein;

Anfängliche operative Einsatzbereitschaft: Der Vertrag umfasst neben der Produktion der Raketen auch deren direkte Integration in die militärischen Einheiten.

„Schiffskiller“: Warum ist die PrSM Inc 2 dem ATACMS überlegen?

Technische Eigenschaften und taktische Vorteile der modernisierten Rakete:

Mehrkanal-Suchkopf: Der Hauptfaktor, der die Rakete von gewöhnlichen ballistischen Geschossen unterscheidet, ist ihr Steuerungssystem, das elektronische Störungen umgeht und automatisch Über- und Unterwasserfahrzeuge auf offener See erkennt;

Bewegliche Boden- und Seeziele: Diese Rakete beschränkt sich nicht auf stationäre Gebäude oder Lager, sondern kann hochmobile militärische Verbände, Konvois und Flottenschiffe präzise treffen;

Größere Reichweite und höhere Geschwindigkeit: Die PrSM fliegt deutlich weiter als klassische ATACMS-Systeme und stürzt sich mit nahezu hypersonischer Geschwindigkeit auf das Ziel;

Masse und Kompaktheit: Da die neuen Raketen kompakter sind, können in einem Standard-HIMARS- oder M270-Werfer zwei statt wie bisher eine Rakete pro Container untergebracht werden.

TWZ-Einblick: Der Plan zur 950%-Steigerung der Beschaffung und die globale Strategie

Schlussfolgerungen von Militäranalysten zur US-Rüstungsstrategie:

Der Haushaltssprung 2027: Laut den vom einflussreichen TWZ-Magazin enthüllten Haushaltsdokumenten fordert die US-Armee für 2027 eine 9,5-fache (950%) Erhöhung der PrSM-Beschaffung;

Das Ende der ATACMS-Ära: Die veralteten ATACMS-Systeme, die in der Ukraine und anderen Konflikten aktiv eingesetzt wurden, werden schrittweise aus dem Arsenal genommen und vollständig durch PrSM ersetzt;

Der Pazifik- und Taiwan-Faktor: Analysten weisen darauf hin, dass der Schwerpunkt auf der Schiffsbekämpfung bei der Entwicklung dieser Raketen kein Zufall ist – die USA bereiten sich damit auf einen möglichen großen Seekrieg im pazifischen und indischen Raum vor, insbesondere in der Taiwanstraße.

Dieser neue militärische Schritt des Pentagons im Wert von 1,2 Milliarden Dollar verwischt die Grenzen zwischen ballistischen Raketen und der Marine und verschafft den Bodentruppen einen gewaltigen Vorteil, der es ihnen ermöglicht, feindliche Flotten in künftigen bewaffneten Konflikten aus tausenden Kilometern Entfernung zu vernichten.

Glauben Sie, dass die Anpassung ballistischer Raketen durch das Pentagon zur Zerstörung beweglicher Schiffe das Kräfteverhältnis auf den Weltmeeren grundlegend verändern wird? Deutet der massenhafte Kauf von PrSM-Raketen anstelle von ATACMS auf die Gefahr eines großen globalen Seekrieges in den kommenden Jahren hin? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der massiven Veränderungen in der globalen Rüstungsindustrie mit allen Militärbegeisterten und Freunden!