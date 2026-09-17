Der endgültige Kader des usbekischen Boxteams für die Asienspiele wurde bekannt gegeben

Nur noch wenige Stunden bis zum Start des wichtigsten Sportereignisses des Kontinents – den Sommer-Asienspielen, die in Aichi-Nagoya, Japan, stattfinden. Die Teilnahme unserer Box-Elite, dem Stolz unseres nationalen Sports, an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, der offiziell am 19. September beginnt und bis zum 4. Oktober dauert, steht im Mittelpunkt des Interesses aller Fans. Der Pressedienst des usbekischen Boxverbandes hat den offiziellen Kader bekannt gegeben, der die Ehre unseres Landes bei dieser schweren und verantwortungsvollen kontinentalen Prüfung verteidigen wird. Das Männerteam unter der Leitung von Tulkin Kilichev und das Frauenteam unter der Führung von Elshod Rasulov reisen mit insgesamt 11 Top-Athleten zu den Asienspielen.

Der Kader umfasst Olympiasieger und Weltmeister sowie junge Talente, die sich auf internationaler Bühne bereits einen Namen gemacht haben. Im Männerwettbewerb steigen 6 ausgewählte Boxer in den Ring – vom 55-kg-Kämpfer Samandar Olimov bis zum Superschwergewichtler Jahongir Zokirov. Im Frauenteam kämpfen 5 erfahrene und starke Athletinnen wie Feruza Kazakova, Nigina Uktamova und Navbahor Hamidova um das asiatische Podium.

Welche kompromisslosen Gegner erwarten die usbekischen Boxer in Japan? Kann die neue Generation von Kämpfern, die von Tulkin Kilichev ausgewählt wurde, den 1. Platz in der Gesamtwertung verteidigen, und wie viele Goldmedaillen werden in den Ringen von Nagoya erwartet?

«11 Kämpfer auf dem Weg nach Nagoya»: Der vollständige Kader des usbekischen Nationalteams

Die vom usbekischen Boxverband offiziell bestätigte Liste und Gewichtsklassen:

Männer-Nationalteam (6 Boxer): 55 kg: Samandar Olimov 60 kg: Abdumalik Xalokov (Welt- und Olympiastar, Teamkapitän) 70 kg: Shavkatjon Boltayev 80 kg: Fazliddin Erkinboyev 90 kg: To‘rabek Xabibullayev +90 kg: Jahongir Zokirov (Kraftpaket im Superschwergewicht) Cheftrainer: Tulkin Kilichev. Trainerstab: Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron G‘ofurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov.

Frauen-Nationalteam (5 talentierte Athletinnen): 51 kg: Feruza Kazakova 54 kg: Nigina Uktamova 60 kg: Sitora Turdibekova 65 kg: Navbahor Hamidova 75 kg: Aziza Zokirova Cheftrainer: Elshod Rasulov. Trainerstab: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tojiboyev, Azim Xudayqulov.



«Eine neue Ära unter Xalokov»: Die wichtigsten Kaderänderungen

Experten und Sportanalysten betonen folgende wichtige Aspekte:

Optimierung der Gewichtsklassen: In der neuen Ordnung und den aktualisierten Gewichtsklassen (55, 70, 80, 90 und +90 kg) hat der Trainerstab für jede Kategorie die Kämpfer in bester körperlicher Verfassung ausgewählt;

Der Abdumalik-Xalokov-Faktor: Abdumalik, der mit seiner Technik, seinen ästhetischen Bewegungen und präzisen Schlägen weltweit seinesgleichen sucht, führt das Team als Kapitän an und inspiriert die anderen jungen Talente zum Sieg;

Stärke in den schweren Gewichtsklassen: Der Einsatz von To‘rabek Xabibullayev in der 90-kg-Klasse und Jahongir Zokirov im Superschwergewicht wird für die Gegner zu einem unüberwindbaren Hindernis;

Kubanische Schule und nationale Erfahrung: Die Zusammenarbeit der kubanischen Trainer Juan Enrique Steyners und Barbaro Fernandez Ximenez mit den usbekischen Trainern hat die taktische Flexibilität unserer Boxer erhöht.

Fazit der Experten: Wird es erneut eine absolute Dominanz in der Gesamtwertung geben?

Analytische Perspektiven auf die bevorstehenden Boxkämpfe bei den Asienspielen:

Hauptkonkurrenten: Japan, Kasachstan, China und Thailand werden mit ihren starken Kadern hart um Medaillen kämpfen, doch das aktuelle Niveau der usbekischen Boxschule macht uns zum absoluten Favoriten;

Aufstieg im Frauenboxen: Unsere Athletinnen unter der Leitung von Elshod Rasulov haben das Potenzial, angeführt von Nigina Uktamova und Navbahor Hamidova, mehrere Goldmedaillen zu gewinnen;

Fortsetzung der historischen Tradition: Das usbekische Boxteam, das bei allen großen Wettbewerben der letzten Jahre (Olympische Spiele und Weltmeisterschaften) den 1. Platz belegt hat, strebt danach, seine Hegemonie auch in Aichi-Nagoya zu bestätigen.

Ab dem 19. September richten sich alle Augen unseres Landes auf die Ringe in Japan, und unsere 11 usbekischen Söhne und Töchter werden erneut in den Kampf ziehen, um unsere Nationalflagge hoch zu halten.

Was glauben Sie, wie viele Goldmedaillen unsere Boxer bei diesen Asienspielen in Japan gewinnen können, um erneut den 1. Platz in der Gesamtwertung zu belegen? Welche Gewichtsklassen werden Ihrer Meinung nach am intensivsten und spannendsten sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Kaders, die für alle Fans des usbekischen Sports so wichtig ist, mit Ihren Freunden!