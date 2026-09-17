Der englische Pokalfußball erreicht seine heiße Phase und die Aufmerksamkeit aller Fußballfans richtet sich heute Abend auf Manchester. Im Rahmen der 3. Runde des englischen Ligapokals (Carabao Cup) empfängt der amtierende Meister Manchester City den Club Norwich City. Vor dem Anpfiff um 23:30 Uhr (Taschkent-Zeit) wurde die erwartete Startelf der „Citizens“ bekannt gegeben, die ein historisches Ereignis für den usbekischen Fußball markiert: Es wird erwartet, dass der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov, von Beginn an in der Startelf steht. Die „Skyblues“, die in der vergangenen Saison den Carabao Cup gewannen, beginnen ihre Titelverteidigung mit einer neu formierten Abwehrreihe unter der Führung von Husanov. Der Trainerstab plant, das Zentrum der Defensive dem Trio Husanov, Marc Guéhi und Reys anzuvertrauen.

Welche taktischen Pläne stecken hinter dem großen Vertrauen von Enzo Maresca in den usbekischen Verteidiger, wie wird sich Husanov gegen die schnellen Angreifer von Norwich behaupten und wie wird City seine Überlegenheit in diesem Spiel unter Beweis stellen?

„Husanov in der Startelf und die Titelverteidigung“: Die Highlights des Spiels

Wichtige Informationen vor dem Spitzenspiel der 3. Runde des englischen Ligapokals:

Husanov von Beginn an: Das 22-jährige Abwehrbollwerk der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Husanov, bereitet sich intensiv auf seinen Einsatz in der Startelf der „Citizens“ vor;

Anstoßzeit: Das Duell zwischen Manchester City und Norwich beginnt heute um 23:30 Uhr Taschkent-Zeit;

Der Weg des amtierenden Meisters: Nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Pokals in der letzten Saison bestreitet City sein erstes Pflichtspiel auf dem Weg zur Titelverteidigung;

Defensive Erneuerung: Der erfahrene Gerónimo Rulli hütet das Tor, während Husanov gemeinsam mit Guéhi, Reys und Rico Lewis die Außen- und Innenverteidigung bildet.

Die erwartete Startaufstellung von Manchester City

Die von Maresca voraussichtlich gewählte Aufstellung nach Mannschaftsteilen:

Torwart: Gerónimo Rulli;

Verteidiger: Abdukodir Husanov, Reys, Marc Guéhi, Rico Lewis, Rayan Aït-Nouri;

Mittelfeldspieler: Mateo Kovačić, Ayoub Bouaddi, Allan;

Stürmer: Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo.

Taktische Analyse: Warum ist dieses Spiel für Husanov von entscheidender Bedeutung?

Die Einschätzungen der Sportanalysten zu dieser Begegnung:

Sprungbrett für Premier League und Champions League: Ein souveräner und fehlerfreier Auftritt im Ligapokal ist für Abdukodir Husanov die größte Chance, sich einen Stammplatz für die Topspiele der Premier League und der Champions League zu sichern;

Zweikämpfe in der Luft und am Boden: Der klassische englische Spielstil von Norwich wird Husanovs physische Stärke, seine Kopfballstärke und seine Fähigkeiten in der Balleroberung auf die Probe stellen;

Ballbehandlung: Da Maresca von seinen Innenverteidigern präzise Pässe beim Spielaufbau fordert, werden Husanovs Passgenauigkeit und Coolness in diesem Spiel von entscheidender Bedeutung sein.

Dass Abdukodir Husanov in der Startelf eines der weltweit besten Clubs, Manchester City, steht, ist ein glänzendes Beispiel für das wachsende Ansehen des usbekischen Fußballs auf der Weltbühne.

Glauben Sie, dass Abdukodir Husanov im heutigen Pokalspiel eine überzeugende Leistung zeigen und seine Führungsqualitäten in der Abwehr beweisen kann? Wird dieser historische Start bei Manchester City ihn in Zukunft zu einem der besten Verteidiger der Premier League machen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese spannende Analyse über den wichtigen Einsatz unseres usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans und Freunden!