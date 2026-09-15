Starlink-Internet wird auf Bauernhöfen in Großbritannien getestet

Die Verwaltung der Grafschaft Lincolnshire in Großbritannien plant die Installation von Starlink-Satelliteninternet in landwirtschaftlichen Betrieben in abgelegenen Gebieten, die noch nicht an Glasfasernetze angeschlossen sind. Wie Ixbt.com berichtet, zielt dieses Projekt darauf ab, den Stellenwert von Hochgeschwindigkeitsverbindungen in modernen Agrarkomplexen zu ermitteln und Infrastrukturprobleme in entlegenen Regionen zu lösen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Heutzutage ist stabiles Internet im Agrarsektor nicht nur ein Komfort, sondern eine tägliche Notwendigkeit. Buchhaltung, elektronischer Dokumentenaustausch, Betriebsführung und die Überwachung von Viehbeständen hängen direkt von der Internetverbindung ab.

Digitale Lösung für abgelegene Gebiete

Das landwirtschaftliche Anwesen der Verwaltung umfasst fast 16.500 Acres und besteht aus insgesamt 149 Pachtgrundstücken. Genau an diesen geografisch schwierigen und abgelegenen Standorten ist die Erprobung von satellitengestütztem Breitbandinternet geplant.

Diese Initiative wird in enger Zusammenarbeit mit dem regionalen Landwirtschaftsforum umgesetzt. Experten hoffen, dass diese Technologie Landwirten in Gebieten, in denen eine Kabelverlegung nicht möglich ist, moderne Bedingungen bieten wird.

Nach der Installation der speziellen Ausrüstung im Rahmen des Pilotprojekts müssen die teilnehmenden Landwirte das Starlink-Abonnement selbstständig abschließen. Dies ermöglicht ihnen langfristig einen unterbrechungsfreien Zugang zu digitalen Diensten.