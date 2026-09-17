Apple lockert Regeln für Transparenzanfragen in der Europäischen Union

Jahrelange Kartelluntersuchungen durch das deutsche Bundeskartellamt und andere europäische Regulierungsbehörden haben Ergebnisse geliefert. Laut ixbt.com hat Apple zugestimmt, seine Anforderungen für die Einholung der Nutzerzustimmung zum Tracking innerhalb von Apps auf seinen Plattformen zu ändern. Diese Änderungen sind bedeutsam, da sie darauf abzielen, ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Problem ist, dass das von Apple eingeführte App Tracking Transparency (ATT)-System schon lange in der Kritik steht. Regulierungsbehörden sind der Ansicht, dass dieses System dem Unternehmen einen künstlichen Vorteil gegenüber Drittanbieter-Apps verschaffte, da es den eigenen Apps erlaubte, Nutzerdaten ohne Warnhinweise zu verwenden. Infolgedessen erlitten Teilnehmer des digitalen Marktes, insbesondere Unternehmen, die auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, erhebliche Verluste.

Neue Möglichkeiten für europäische Nutzer

Gemäß der mit den Wettbewerbsbehörden der EU getroffenen Vereinbarung bleibt die Notwendigkeit, die Zustimmung der Nutzer einzuholen, bestehen, aber ihre Form wird sich grundlegend ändern. Entwicklern wird gestattet, alternative Abfragen in einem weicheren und weniger einschüchternden Format anzuzeigen. Diese Aktualisierungen umfassen mehr als sechs wichtige Änderungen, von denen erwartet wird, dass sie die Entscheidungen der Endverbraucher positiv beeinflussen.

Insbesondere werden die Zustimmungsabfragen gemäß den neuen Regeln nicht mehr als kleine Pop-ups, sondern als ganzseitige Bildschirme angezeigt. Zudem wurde das Wort „track“ aus dem Text entfernt und das Design der Schaltflächen angepasst. Den Nutzern werden nun die Optionen „Erlauben“ und „Ablehnen“ angeboten, anstatt der bisherigen Formulierung „App-Tracking-Aktivität erlauben“.

Zusätzliche Informationen und regionale Beschränkungen

Entwicklern wird zudem die Möglichkeit gegeben, Links mit zusätzlichen Informationen einzufügen, die erklären, warum eine solche Erlaubnis erforderlich ist. Es wurde mitgeteilt, dass diese Änderungen aufgrund rechtlicher Anforderungen nur für Apps gelten, die in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Rumänien vertrieben werden.

Experten merken an, dass aufgrund des vorherigen einschüchternden Systems die Mehrheit der Nutzer das Tracking ablehnte, was Werbegeschäften wie Meta schadete. Apple hingegen schaltete weiterhin personalisierte Werbung unter dem Vorwand des Schutzes persönlicher Daten und der Privatsphäre. Nun dürfen App-Entwickler EU-Nutzer ein Jahr nach ihrer letzten Entscheidung erneut um Zustimmung bitten.