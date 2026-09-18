Amerikanerin verdient mit dem Umarmen fremder Menschen viel Geld

·12·Welt
Amerikanerin verdient mit dem Umarmen fremder Menschen viel Geld

Ella Love, eine Bewohnerin von New York, USA, hat ihren gewöhnlichen Beruf aufgegeben und ein ungewöhnliches Geschäft aufgebaut, das auf körperlicher Nähe zwischen Menschen basiert. Sie bietet professionelle Umarmungen an und gibt an, damit ein beachtliches Jahreseinkommen zu erzielen.

Ella arbeitete früher als Lehrerin. Später machte sie es zu ihrem Beruf, Menschen durch Umarmungen innerhalb sicherer und vereinbarter Grenzen ein Gefühl von Wärme zu vermitteln.

Sie gibt an, dass ihr Einkommen in erfolgreichen Jahren bis zu 100.000 Dollar erreicht. Ihr durchschnittlicher Jahresumsatz liegt bei etwa 60.000 Dollar. Vor jeder Sitzung werden mit den Kunden klare Regeln festgelegt. Während des Prozesses werden persönliche Grenzen strikt eingehalten und die Dienstleistung erfolgt ausschließlich im vorab vereinbarten Rahmen.

Laut Ella ermöglichen solche Treffen manchen Menschen, in einer sicheren Umgebung körperliche Nähe und ein Gefühl von herzlicher Kommunikation zu erleben.

Die Geschichte der Amerikanerin, die mit einem ungewöhnlichen Beruf Geld verdient, zeigt, dass Menschen selbst Dienstleistungen, die nicht den üblichen Vorstellungen entsprechen, in ein gefragtes Geschäft verwandeln können.

G‘ayrioddiy kasb orqali daromad topayotgan amerikalik ayolning hikoyasi insonlar hatto odatiy qarashlarga sig‘maydigan xizmatlarni ham talabga mos biznesga aylantira olishini ko‘rsatmoqda.

Ella LoveNew YorkProfessionelles UmarmenUmarmungs-BusinessUngewöhnliche Berufe
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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