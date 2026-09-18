Spezielle Lamborghini-Edition des Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestellt

Laut Ixbt.com hat Tecno in Zusammenarbeit mit Tonino Lamborghini offiziell eine spezielle Edition des neuen Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestellt. Das Gerät besticht durch die Kombination legendärer Sportwagen-Designelemente mit der Welt der Mobiltechnologie und richtet sich an Nutzer, die einen einzigartigen Stil schätzen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Äußere des Smartphones ist in einer schwarz-roten Farbpalette gehalten, die direkt den Geist der bekannten Automobilmarke widerspiegelt. Auf der Rückseite befindet sich eine markante zentrale Pulse Line. Zudem wurde das umgebende Signature Shield-Muster von der berühmten Schildform der Marke Lamborghini inspiriert.

Eine Verbindung von Design und fortschrittlicher Technologie

Bei der Gestaltung des Geräts nutzten die Designer aktiv Elemente wie Karosserielinien, Lüftungspaneele, Wabenstrukturen und Auspuffsysteme. Für die Rückseite verwendeten die Ingenieure von Tecno eine komplexe mehrschichtige Konstruktion. Es wird betont, dass allein die Entwicklung dieser Beschichtungstechnologie mehrere Monate in Anspruch nahm.

Die erste Schicht der mehrschichtigen Struktur wurde speziell behandelt, um Helligkeit und Reflexionseigenschaften zu verstärken. In der zweiten Schicht kommen spezielle interne Spiegelstrukturen zum Einsatz, durch die verborgene rote Elemente bei wechselndem Lichteinfall deutlich sichtbar werden.

Software und umfangreiches Zubehörpaket

Das spezielle Design beschränkt sich nicht nur auf das Äußere, sondern beeinflusst auch die Benutzeroberfläche. Die Spezialisten von Tecno arbeiteten fast vier Monate lang an der Entwicklung einzigartiger Hintergrundbilder, Icons und Klingeltöne mit einer schwarz-roten Palette, geometrischen Formen und Schildmotiven.

Darüber hinaus erscheint auf dem Alive Matrix Display beim Einschalten, Entsperren und bei anderen Aktionen der stilisierte Buchstabe „L“ der Marke Tonino Lamborghini. Zum Lieferumfang gehören ein speziell ummanteltes Kabel, ein Original-Ladegerät sowie eine Schutzhülle aus TPU und PC-Materialien, die an Carbon- und Kevlar-Elemente erinnert.