Neuer versteckter Sensor im Display des iPhone 18 Pro entdeckt

Im neuen Flaggschiff von Apple, dem iPhone 18 Pro, wurde eine technologische Neuerung eingeführt, deren Details bei der Präsentation jedoch nicht vollständig offengelegt wurden. Laut ixbt.com verfügt das neue Gerät über einen Infrarot-Beleuchtungssensor, der direkt unter dem Display im oberen Bereich platziert und so verborgen ist, dass er für den Benutzer nahezu unsichtbar bleibt. Dies berichtet Ixbt.com .

Quellen von Digital Chat Station zufolge ist dieser neue Sensor deutlich schwerer zu erkennen als die Under-Display-Kamera der iPhone Duo-Modelle. Die Ingenieure von Apple arbeiten schrittweise daran, die Sichtbarkeit der Frontkamera und der Sensoren zu minimieren. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, die gesamte Vorderseite des Smartphones in ein durchgehendes Full-Screen-Display ohne Aussparungen oder Kerben zu verwandeln.

Die Bedeutung der neuen Technologie

Dieser Ansatz ermöglicht es, nach und nach alle sichtbaren Elemente auf der Vorderseite des iPhone zu eliminieren. Die Weiterentwicklung der Under-Display-Technologien verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern bietet auch neuen Komfort beim Betrachten von Inhalten im Vollbildmodus. Dennoch erfordert die Implementierung solch komplexer Lösungen in die Massenproduktion einen hochpräzisen technischen Ansatz.

Wir erinnern daran, dass der offizielle Verkauf des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max in den Ländern der ersten Welle heute, am 18. September, offiziell begonnen hat. Das große Interesse an der neuen Gerätegeneration sorgt für eine hohe weltweite Nachfrage, und Technikbegeisterte versuchen, diese Gadgets zu ergattern.

Gleichzeitig gibt es für Nutzer in bestimmten Regionen Einschränkungen bei den neuen Funktionen. Wie die Quelle berichtet, müssen Käufer in Russland damit rechnen, dass bei der Nutzung des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mindestens 18 Dienste und Funktionen nicht verfügbar oder eingeschränkt sind.

Auch die ersten Marktentwicklungen verlaufen auf kuriose Weise. So wurden bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart iPhone 18 Pro Max-Modelle im Einkaufszentrum Gorbushka in Moskau angeboten, wobei die Preise Berichten zufolge bis zu 900.000 Rubel erreichten. Dies ist ein weiteres Beispiel für die traditionelle Nachfrage und die spekulative Preispolitik, die jedes Jahr mit der Veröffentlichung neuer Apple-Geräte einhergeht.