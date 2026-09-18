Neuer versteckter Sensor im Display des iPhone 18 Pro entdeckt

·4·Technologie
Neuer versteckter Sensor im Display des iPhone 18 Pro entdeckt

Im neuen Flaggschiff von Apple, dem iPhone 18 Pro, wurde eine technologische Neuerung eingeführt, deren Details bei der Präsentation jedoch nicht vollständig offengelegt wurden. Laut ixbt.com verfügt das neue Gerät über einen Infrarot-Beleuchtungssensor, der direkt unter dem Display im oberen Bereich platziert und so verborgen ist, dass er für den Benutzer nahezu unsichtbar bleibt. Dies berichtet Ixbt.com .

Quellen von Digital Chat Station zufolge ist dieser neue Sensor deutlich schwerer zu erkennen als die Under-Display-Kamera der iPhone Duo-Modelle. Die Ingenieure von Apple arbeiten schrittweise daran, die Sichtbarkeit der Frontkamera und der Sensoren zu minimieren. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, die gesamte Vorderseite des Smartphones in ein durchgehendes Full-Screen-Display ohne Aussparungen oder Kerben zu verwandeln.

Die Bedeutung der neuen Technologie

Dieser Ansatz ermöglicht es, nach und nach alle sichtbaren Elemente auf der Vorderseite des iPhone zu eliminieren. Die Weiterentwicklung der Under-Display-Technologien verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern bietet auch neuen Komfort beim Betrachten von Inhalten im Vollbildmodus. Dennoch erfordert die Implementierung solch komplexer Lösungen in die Massenproduktion einen hochpräzisen technischen Ansatz.

Wir erinnern daran, dass der offizielle Verkauf des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max in den Ländern der ersten Welle heute, am 18. September, offiziell begonnen hat. Das große Interesse an der neuen Gerätegeneration sorgt für eine hohe weltweite Nachfrage, und Technikbegeisterte versuchen, diese Gadgets zu ergattern.

Gleichzeitig gibt es für Nutzer in bestimmten Regionen Einschränkungen bei den neuen Funktionen. Wie die Quelle berichtet, müssen Käufer in Russland damit rechnen, dass bei der Nutzung des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mindestens 18 Dienste und Funktionen nicht verfügbar oder eingeschränkt sind.

Auch die ersten Marktentwicklungen verlaufen auf kuriose Weise. So wurden bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart iPhone 18 Pro Max-Modelle im Einkaufszentrum Gorbushka in Moskau angeboten, wobei die Preise Berichten zufolge bis zu 900.000 Rubel erreichten. Dies ist ein weiteres Beispiel für die traditionelle Nachfrage und die spekulative Preispolitik, die jedes Jahr mit der Veröffentlichung neuer Apple-Geräte einhergeht.

AppleIPhone 18 ProSmartphoneTechnologieGadget
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gefährliche Zero-Click-Schwachstelle in Google Pixel Smartphones geschlossenGefährliche Zero-Click-Schwachstelle in Google Pixel Smartphones geschlossenHeute, 15:27Spezielle Lamborghini-Edition des Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestelltSpezielle Lamborghini-Edition des Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestelltHeute, 14:57iFlytek stellt AI Recording Card für Sprachaufzeichnungen voriFlytek stellt AI Recording Card für Sprachaufzeichnungen vorHeute, 14:24Starlink Mobile erhält internationale TelekommunikationslizenzStarlink Mobile erhält internationale TelekommunikationslizenzHeute, 13:57iPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-FlaggschiffeiPhone 18 Pro Max Tests zeigen: Kühler als Android-FlaggschiffeHeute, 13:26Huawei führt den chinesischen Smartphone-Markt anHuawei führt den chinesischen Smartphone-Markt anHeute, 12:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt