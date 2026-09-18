Kein Rückkampf verdient: Arman Tsarukyan kritisiert Iliya Topurias Forderungen scharf

In der Leichtgewichtsklasse der UFC, der weltweit führenden Kampfsport-Promotion, ist eine neue Welle hitziger Konflikte und scharfer Aussagen losgebrochen. Einer der gefährlichsten Anwärter der Division, Arman Tsarukyan Iliya Topurias Wunsch nach einem sofortigen Rückkampf gegen den amtierenden Champion Justin Gaethje stieß auf offene und kompromisslose Ablehnung. Tsarukyan betonte, dass es keinerlei sportliche Grundlage für einen sofortigen Titelkampf von Topuria gebe, da dieser im Duell gegen Gaethje keinerlei Widerstand habe leisten können.

„Meiner Meinung nach hat er keinen Rückkampf verdient. Der Kampf war nicht einmal knapp. Justin hat ihn völlig dominiert und vorzeitig beendet. Jetzt sollte man ihm erst einmal einen leichteren Gegner geben, um wieder in die Spur zu finden“, äußerte sich der armenische Kämpfer scharf. Laut Tsarukyan muss sich Topuria erst durch mehrere Siege im Oktagon neu beweisen, bevor er wieder vom Titelthron träumen darf.

Welche persönlichen Ambitionen stecken hinter Tsarukyans scharfer Attacke, wird Gaethje einem Rückkampf gegen Topuria zustimmen und wer wird der nächste offizielle Herausforderer im Leichtgewicht?

„Ein geschlagener Ex-Herausforderer und die Notwendigkeit eines Aufbaugegners“: Tsarukyans Hauptthesen

Arman Tsarukyans Iliya Topuria Hauptkritikpunkte an:

„Kein enger Kampf“: Tsarukyan betonte, dass es in Topurias Duell gegen Gaethje keinen harten Wettbewerb gab, sondern ein einseitiges Gefecht, das mit der absoluten Dominanz des amtierenden Champions endete;

Vorzeitige Niederlage: Es wurde hervorgehoben, dass Kämpfer nach einem Knockout oder einer vorzeitigen Niederlage normalerweise keinen Anspruch auf einen sofortigen Rückkampf haben;

„Rückkehr gegen einen leichteren Gegner nötig“: Arman erklärte, es sei fair, Topuria einen Gegner aus den unteren Rängen der Leichtgewicht-Rangliste zu geben, damit er sich psychisch und physisch erholen kann;

Bedingung für die Ranglisten-Rückkehr: Es wurde angemerkt, dass Topuria mindestens zwei bis drei überzeugende Siege einfahren muss, bevor er wieder um den Gürtel kämpfen darf.

Großes Schach im Leichtgewicht: Warum will Tsarukyan Topuria stoppen?

Analyse der strategischen Interessen hinter dem Oktagon:

Direkte Schlange auf den Gürtel: Arman Tsarukyan selbst steht als Hauptanwärter für einen Titelkampf gegen Gaethje bereit, weshalb ein möglicher Rückkampf von Topuria seine Pläne verzögern könnte;

Psychologischer Druck: Indem er den Medienstatus von Iliya Topuria angreift, drängt Arman die Führung der Promotion, insbesondere Dana White, dazu, die Option eines Rückkampfes zu verwerfen;

Ordnung und Prinzipien: In der Geschichte der UFC ist es Tradition, dass nur Kämpfer, die jahrelang Champions waren und durch eine knappe Punktentscheidung verloren haben, einen sofortigen Rückkampf erhalten.

Fazit der Experten und MMA-Analysten

Was denken Kampfsportexperten über diese Konfrontation:

Tsarukyans Rechtmäßigkeit: Die Mehrheit der Analysten stimmt Arman zu – Topuria nach einer vorzeitigen Niederlage sofort wieder in einen Titelkampf zu lassen, könnte die Rechte anderer hart arbeitender Anwärter in der Division verletzen;

Gaethjes Wahl: Justin Gaethje ist während seiner Regentschaft als Champion mehr daran interessiert, seinen Gürtel gegen neue Namen zu verteidigen, insbesondere gegen Arman Tsarukyan oder andere Top-Anwärter;

Topurias Zukunft: Der beste Weg für Iliya ist es, gegen einen anderen starken Vertreter der Division anzutreten und durch einen Knockout-Sieg seinen Elite-Status wiederherzustellen.

Diese brutale Kritik von Arman Tsarukyan an Iliya Topuria heizt die Konkurrenz im Leichtgewicht weiter an und treibt die Spannung für kommende Titelkämpfe auf die Spitze.

Was denken Sie: Sind Arman Tsarukyans scharfe Worte über Topuria berechtigt – hat Iliya wirklich keinen sofortigen Rückkampf gegen Gaethje verdient? Wen sollte die UFC-Führung als nächsten Gegner für Champion Justin Gaethje wählen: Tsarukyan oder einen Rückkampf gegen Topuria? Hinterlassen Sie Ihre analytische Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den hitzigen MMA-Konflikt mit allen Kampfsportfans und Freunden!