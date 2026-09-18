Honor X9e Pro Smartphone mit 11.000 mAh Akku vorgestellt

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Honor X9e Pro Smartphone mit 11.000 mAh Akku vorgestellt

Die Marke Honor bereitet die Einführung des neuen Honor X9e Pro Smartphones vor, das den Markt überraschen dürfte. Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal dieses Geräts der Akku mit riesiger Kapazität, der die Standards des modernen Mobilfunkmarktes grundlegend verändern soll. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die offizielle Vorstellung des neuen Gadgets ist für den 24. September dieses Jahres auf dem malaysischen Markt geplant. Dennoch wurden die wichtigsten technischen Spezifikationen des Geräts bereits vom Unternehmen selbst und lokalen Medien bekannt gegeben.

Rekordverdächtiger Akku und Ladegeschwindigkeit

Das absolute Highlight dieses Smartphones ist der 11.000 mAh starke Akku. Ein solcher Wert ist selbst bei heutigen Flaggschiff-Modellen selten und ermöglicht es Nutzern, das Gerät mehrere Tage lang ohne Ladegerät zu verwenden.

Es ist erwähnenswert, dass das Aufladen eines so großen Akkus nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Hersteller hat eine 80 W Schnellladetechnologie integriert, die es ermöglicht, den großen Akku in kurzer Zeit aufzuladen.

Display-Fähigkeiten und Robustheit

Das Smartphone zeichnet sich nicht nur durch seine Laufzeit, sondern auch durch seinen extrem hellen Bildschirm aus. Durchgesickerten Informationen zufolge erreicht die Spitzenhelligkeit des Displays 10.000 Nits, was eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht gewährleistet.

Honor hat zudem besonderes Augenmerk auf die physische Widerstandsfähigkeit des Geräts gelegt. Werbematerialien zeigen deutlich, dass das Honor X9e Pro sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse ist, einschließlich des Eintauchens in heißes Wasser.

Kamera und Designfarben

Auch für Liebhaber der mobilen Fotografie bietet das Gerät dank seines ausgeklügelten Hauptkameramoduls attraktive Möglichkeiten. Die Auflösung des Hauptsensors übersteigt 100 Megapixel und garantiert klare, hochwertige Aufnahmen.

Um den Kunden Wahlfreiheit zu bieten, wird das Honor X9e Pro in vier attraktiven Farbvarianten präsentiert. Diese umfassen folgende Designs:

  • Dawn Gold
  • Midnight Black
  • Reddish Brown
  • Royal Purple

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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