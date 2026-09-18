Kylian Mbappe antwortet auf Kritiker

Real Madrid Stürmer Kylian Mbappe hat auf die Kritik an seinem Spielstil und seinen persönlichen Leistungen reagiert. In einem Interview mit AS äußerte sich der Kapitän der französischen Nationalmannschaft offen zu den Vorwürfen nach einer Saison ohne Mannschaftstitel. Trotz seiner starken individuellen Statistiken sorgt das Ausbleiben bedeutender Trophäen mit dem Team für hitzige Diskussionen unter Experten und Fans. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In der vergangenen Saison wurde Kylian Mbappe Torschützenkönig in La Liga, der Champions League und der WM-Qualifikation 2026. Dennoch konnten Real Madrid und die Nationalmannschaft keine großen Titel in den Wettbewerben gewinnen, an denen er teilnahm. Vor diesem Hintergrund behaupten einige Kritiker, seine Spielweise diene nur der persönlichen Statistik und er sei nicht in der Lage, seine Mitspieler besser zu machen.

Reaktion auf Kritik und professionelle Einstellung

Der französische Stürmer erklärte, er nehme die Kommentare gelassen hin und jeder habe das Recht auf eine eigene Meinung. Seine jahrelange Erfahrung habe ihn gelehrt, dass es in der Fußballwelt unterschiedliche Sichtweisen gibt. Er betonte zudem, dass es nicht den einen richtigen Weg zum Sieg auf dem Fußballplatz gibt, sondern unzählige Ansätze.

Kylian Mbappe betonte den Unterschied zwischen konstruktiver Analyse und Kritikern, die nur Aufmerksamkeit erregen oder schaden wollen. Er sei jederzeit bereit, auf Experten zu hören, die den Fußball wirklich verstehen und das Spiel mit einem einzigartigen Ansatz betrachten.