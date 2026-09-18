Enzo Maresca spricht über das Debüt des jungen Talents Floyd Samba

Manchester City Cheftrainer Enzo Maresca lobte die Leistung des jungen Stars Floyd Samba nach dem deutlichen Sieg gegen Norwich City im Carabao Cup. Im Spiel im Etihad Stadium erzielte der 17-Jährige bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft zwei Tore und trug maßgeblich zum 5:0-Sieg bei. Wie Goal.com berichtet, steckte hinter diesem glänzenden Ergebnis ein unerwartetes taktisches Experiment des Trainers. Dies berichtet Goal.com .

Während des Spiels machte auch ein weiterer Absolvent der Akademie auf sich aufmerksam, als Manchester City den Einzug ins Achtelfinale sicherte. In der Pressekonferenz nach dem Spiel betonte Enzo Maresca, dass er beschlossen hatte, den Teenager auf der Position des Mittelstürmers zu testen. Laut dem Trainer hat sich dieser riskante Schritt voll ausgezahlt.

Taktisches Experiment und unerwartetes Ergebnis

Maresca gab zu, dass Floyd Samba während seiner Jugendkarriere fast nie als klassische Nummer neun oder als Mittelstürmer gespielt hatte. Vor dem Spiel fragte der Trainer den jungen Mann, ob er jemals auf dieser Position gespielt habe, und der Spieler antwortete, dass er diese Rolle noch nie zuvor ausgefüllt habe. Dennoch hatte ihn der Trainerstab in den letzten drei bis vier Tagen gezielt darauf vorbereitet.

Der italienische Spezialist verbarg seine Zufriedenheit nicht – nicht nur über die zwei Tore des Spielers, sondern auch über seine allgemeine Bewegung auf dem Platz. Samba agierte selbstbewusst, traf gute Entscheidungen, spielte präzise Pässe und zeigte körperliche Präsenz. Der Trainer erinnerte jedoch daran, dass der Spieler noch jung sei und man seine Entwicklung behutsam vorantreiben müsse.

Zukünftige Möglichkeiten und Kaderanpassung

Der Cheftrainer von Manchester City ging auch auf die taktische Flexibilität der Offensivreihe ein. Er betonte, dass jeder Gegner einen individuellen Ansatz erfordere, und sagte, dass auch andere Spieler des aktuellen Kaders im Zentrum oder als falsche Neun eingesetzt werden könnten.

Maresca ist der Meinung, dass das Team je nach Spielplan Spieler wie Phil Foden und Ryan als falsche Stürmer einsetzen kann. Dennoch hinterließ Floyd Samba bei seinem Debüt einen fantastischen Eindruck, und der Trainer äußerte die Hoffnung, dass er in Zukunft weitere Chancen erhalten werde.