Oppo stellt das neue Betriebssystem ColorOS 17 vor

·8·Technologie
Oppo stellt das neue Betriebssystem ColorOS 17 vor

Oppo hat offiziell die neue Benutzeroberfläche ColorOS 17 auf Basis von Android 17 vorgestellt und die Liste der Geräte bekannt gegeben, die in naher Zukunft das Update erhalten werden. Das System zeichnet sich dadurch aus, dass es den Nutzern nicht nur fortschrittliche Funktionen bietet, sondern auch Technologien, die die Arbeitsgeschwindigkeit von Smartphones erheblich steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com enthält die neue Software wichtige systemweite Verbesserungen, wobei der Schwerpunkt auf dem neuen Fluid Design-Konzept und der Steigerung der Produktivität durch AI-Funktionen liegt.

Umfangreicher Update-Plan

Den Plänen des Unternehmens zufolge werden weltweit fast 90 Geräte auf die Version ColorOS 17 aktualisiert. Dieser große Umfang ist kein Zufall, da bereits bestätigt wurde, dass auch Telefone der Marken OnePlus und Realme in allen Regionen dieses Update erhalten werden.

Bisher wurde bekannt gegeben, dass sich der erste Update-Plan nur auf Geräte auf dem chinesischen Markt bezieht. Dennoch werden auch globale Nutzer in naher Zukunft die Neuerungen dieses Systems auf ihren Geräten testen können.

OppoColorOS 17Android 17OnePlusRealme
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Honor X9e Pro Smartphone mit 11.000 mAh Akku vorgestelltHonor X9e Pro Smartphone mit 11.000 mAh Akku vorgestelltHeute, 16:23Neuer versteckter Sensor im Display des iPhone 18 Pro entdecktNeuer versteckter Sensor im Display des iPhone 18 Pro entdecktHeute, 15:55Gefährliche Zero-Click-Schwachstelle in Google Pixel Smartphones geschlossenGefährliche Zero-Click-Schwachstelle in Google Pixel Smartphones geschlossenHeute, 15:27Spezielle Lamborghini-Edition des Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestelltSpezielle Lamborghini-Edition des Tecno Pova 8 Pro 5G Smartphones vorgestelltHeute, 14:57iFlytek stellt AI Recording Card für Sprachaufzeichnungen voriFlytek stellt AI Recording Card für Sprachaufzeichnungen vorHeute, 14:24Starlink Mobile erhält internationale TelekommunikationslizenzStarlink Mobile erhält internationale TelekommunikationslizenzHeute, 13:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse