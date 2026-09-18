Oppo stellt das neue Betriebssystem ColorOS 17 vor

Oppo hat offiziell die neue Benutzeroberfläche ColorOS 17 auf Basis von Android 17 vorgestellt und die Liste der Geräte bekannt gegeben, die in naher Zukunft das Update erhalten werden. Das System zeichnet sich dadurch aus, dass es den Nutzern nicht nur fortschrittliche Funktionen bietet, sondern auch Technologien, die die Arbeitsgeschwindigkeit von Smartphones erheblich steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com enthält die neue Software wichtige systemweite Verbesserungen, wobei der Schwerpunkt auf dem neuen Fluid Design-Konzept und der Steigerung der Produktivität durch AI-Funktionen liegt.

Umfangreicher Update-Plan

Den Plänen des Unternehmens zufolge werden weltweit fast 90 Geräte auf die Version ColorOS 17 aktualisiert. Dieser große Umfang ist kein Zufall, da bereits bestätigt wurde, dass auch Telefone der Marken OnePlus und Realme in allen Regionen dieses Update erhalten werden.

Bisher wurde bekannt gegeben, dass sich der erste Update-Plan nur auf Geräte auf dem chinesischen Markt bezieht. Dennoch werden auch globale Nutzer in naher Zukunft die Neuerungen dieses Systems auf ihren Geräten testen können.